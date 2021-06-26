Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Konuşma kabiliyetinin zihinsel bazı hastalıkların da ilk belirtisi olabileceğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Merve Yüksel “Bebeğiniz eğer kelimeleri kullanmak yerine işaret dilini kullanıyorsa, söylenenleri duymuyormuş ve anlamamış gibi görünüyor, sizin isteklerinize tepki vermiyor, birtakım sesleri çıkarmıyorsa bir hekimle görüşün” uyarısında bulunuyor.

0-3 YAŞ ARASI TELEVİZYON ÇOK ZARARLI

Duyma ve görmesinde problem yaşayan çocukların konuşmalarında problem çıkabileceğini ve gecikmeye neden olabileceğini kaydeden Merve Yüksel “Ayrıca zihinsel gerilik, serebral palsi, otizm, yaygın gelişimsel bozukluk gibi durumlar da dil gelişimini geciktirebilir” dedi. Dil gelişimini etkileyen en önemli faktörlerin başında çocuğun sosyal çevresinin geldiğini kaydeden Merve Yüksel “0-12 ay arasında dil gelişimi için mutlaka bebeklerle konuşmak gerekir. Cevap vermese bile kelimeleri tekrar etmek önemlidir. 0-3 yaş arasında hiçbir şekilde televizyon/ekran seyrettirilmemesi gerekir” diye konuştu.

'Çocuklarda güçlü bağışıklığın 4 formülü' Uzm. Dr. Gülnara Heydarova, çocuklarda güçlü bağışıklığın başta Covid-19 olmak üzere enfeksiyon hastalıklarından koruduğuna işaret ederek “Çocuklarımızın bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklarını nispeten daha hafif geçirilebilecekleri bilinir. Anne sütü, uyku düzeni, vitamin, çinko, selenyum, demirden zengin beslenme ve Omega 3 ile Omega 6 takviyesi oldukça önemli” dedi.

Kovid-19 çocuklarda göz sağlığını da etkiledi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yelda Özkurt, Kovid-19 salgını nedeniyle çocukların dijital ekranlar karşısında geçirdikleri ortalama sürenin arttığına dikkati çekerek, bunun göz kuruluğu, dijital göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme gibi şikayetlere yol açtığını bildirdi.

Uzmanından çocuklarda kansızlık uyarısı Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, ''Çocuklarda en sık görülen kansızlık tipi demir eksikliği anemisidir. Bununla birlikte B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, talasemiler, kan hücrelerinin yapım eksikliğine bağlı anemi sık görülen diğer anemi tipleridir'' dedi.