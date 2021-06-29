Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günümüzde tablet, telefon ve bilgisayar teknolojisinin sık kullanılmasının bu yaş grubunda omurga eğriliğini gizlediğini söyleyen Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz, “Bu araştırmaya göre vakaların yüzde 95’inde ne çocuk ne de aile, çocukta skolyoz olduğunun farkında değil. Bunun en önemli sebebi, sürekli ekran karşısında kalan çocukların omurgalarında meydana gelen eğrilmenin, bu sebebe bağlanarak basit bir duruş bozukluğu şeklinde algılanması ve önemsenmemesidir” dedi.

ERGENLİĞE DİKKAT

Skolyozun her yaşta ortaya çıkabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz, "Sıklıkla 10-15 yaş grubunda ve büyümenin hızlandığı dönemde görülür. Fakat yeni doğan bebeklerde ve erken çocukluk çağında da ortaya çıkar. Bütün skolyozluların yüzde 1 kadarı 9 yaş altında, doğumda veya erken çocuklukta başlamıştır. Doğuştan olan skolyozlarda omurga kemik bozuklukları, kaburga yapışıklık veya sayısal eksiklikleri, kas ve sinir hastalıkları rol oynar. Skolyoz genellikle ağrısızdır ve vücutta bu bozulmalar oluştuğunda geç kalınmış olabileceği unutulmamalıdır. Ailesinde skolyoz olanların çocuklarını bebeklikten itibaren soyunuk olarak daha sıkı şekilde gözlemleyip, belirtilerini erken fark etmeleri önemlidir” dedi. Erken teşhisin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, her skolyoz vakasında ameliyatın şart olmadığını egzersiz ve korse ile kemik bozukluğunun düzeltilebildiğini, ilerlemiş vakalarda ameliyatın söz konusu olduğunu da sözlerine ekledi.

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