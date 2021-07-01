Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Son yıllarda internetin gelişmesiyle hızla artan sahte ilaç ticaretinin Covid-19’la zirveye ulaştığını anlatan Saydan, sahte ilaçlarla birlikte sahte kozmetik ürünlerin arzında da ciddi artışlar olduğunu belirterek “Kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen ve gerekli inceleme ve analizleri yapılmamış bu ürünlerin satılması halk sağlığı açısından büyük riskler taşıyor. Her şeyin sahtesi kullanılınca insana zarar vermeyebilir ama ilacın sahtesi zarar verir. Çünkü sahte ilaç ölümcül sonuçlara yol açar” dedi.

ZAYIFLAMA İLAÇLARI İLK SIRADA

Ülkemizde satılan sahte ilaçların başında zayıflama ilaçları, afrodizyak etkili ilaçlar, saç ürünleri ve hormonların bulunduğunu söyleyen Saydan "Özellikle internet sitelerinden yapılan özendirici ve süslü laflara aldanmayın. İlaçlarınızı Sağlık Bakanlığının İlaç Takip Sistemi ile kontrolü altında olan eczanelerden alın. Eczaneden aldığınız ilacı üzerindeki karekodları ile siz de cep telefonunuzdan takip edebilirsiniz” dedi.

Sülükten kanser ilacı yapacağız Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış “Üç tane kansere karşı aşı projemiz bulunuyor. Sülük enziminden prostat ve mesane kanserine karşı ilaç geliştiriyoruz” dedi.

İçtiği ilaçtan zehirlenen adam öldü Samsun'da 2 çocuk babası adam şifa bulmak için içtiği ilaçtan zehirlenerek öldü.