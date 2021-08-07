Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yolculukta tren, otobüs veya araba tercih edilecek ise yolculuk süresinin 6 saatten fazla olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Sayar, gebeliğin kanda pıhtılaşma eğilimini artırdığını belirterek “Uzun süre bacakların aşağı sarkık durumda ve hareketsiz kalması kanın damar içinde pıhtılaşmasına yol açabilir. Pıhtılaşma riskine karşı tedbir almak için özellikle uzun yolculuklarda iki ila iki buçuk saatte bir mola verip molalarda hareket hâlinde olmak gerekir. Tren ve uçak yolculuklarında ise mola vermek mümkün olmadığından dolayı iki saatte bir araç içinde yürümek uygun olur. Araç içinde bacakları daha rahat hareket ettirip ayağa kalkabilmek için koridor tarafı koltukların tercih edilmesi daha uygundur" diye anlattı.

Gebelik tansiyonu erken doğum sebebi Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açan gebelik tansiyonu anne adaylarının en büyük kâbusu.

Gebelikte iki kişilik yemeyin! Gebelikte alınan fazla kiloların anne ve bebek sağlığı açısından ciddi riskler doğurduğunu söyleyen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hatice Korkmaz "Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum, iri bebek ve bebekte ani ölüm riskini arttırır" dedi.