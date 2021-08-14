Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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30-60 yaşları arasındaki 2406 İsveçli ve Danimarkalı kadını 30 yıl boyunca takip eden bilim insanları, 2 cm'den fazla olarak tanımlanan büyük boy kaybı yaşayanların, felç veya kalp krizi gibi kardiyovasküler hastalıklardan ölme ihtimalinin iki kat daha fazla olduğunu gördü. Kişilerin kırklı yaşlardan itibaren, kemik, kas ve eklemlerdeki duruş değişikliklerine yol açan doğal yaşlanma süreçleri sebebiyle boy kısalmasının normal olduğunu vurgulayan bilim adamları, asıl riskin orta yaş dönemindeki aşırı kısalma olduğunu vurguladı. British Medical Journal'daki çalışmada, orta yaştaki boy kaybının osteoporoz, kırıklar ve D vitamini eksikliği ile bağlantılı olduğu vurgulandı. Hareketsizliğin riski artırdığını vurgulayan bilim adamları kadınların düzenli egzersiz ve D vitamini ve kalsiyum takviyeleri almaları tavsiyesinde bulundu.

'Glutatyon yaşlılık ve hastalıklara karşı etkili bir araç' Vücudun antioksidan kaynağı glutatyonun hücrenin yenilenmesinden sorumlu olduğunu belirten Uzm. Dr. Yegane Koulieva Özcan, "Karpuz, fındık, şeftali, su teresi gibi meyve ve sebzelerin yanı sıra devedikeni bitkisinde de yüksek oranda bulunan glutatyon yaşlılık ve hastalıklara karşı etkili bir araç" dedi.

C vitamini yaşlılıkta kas kaybını önlüyor Bilimsel araştırmalar C vitamininin, yaşlılıkta kas kütlesinin korunmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.