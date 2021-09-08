Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamada bulundu. Bakan Koca, üçüncü doz hatırlatma aşısının önemine değinerek, 5-6 içerisinde yapılması gerektiğini vurguladı. Yaklaşın 6 milyon vatandaşın üçüncü doz aşı sırasının geldiğini belirten Koca, vakit geçirilmeden bu dozların yapılması gerektiğini vurguladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programımın devamlılığı gündemi ile toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın ortamında eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için çalışmalarımızı tamamladık, çocuklarımızı okullarına uğurladık. Onları korumak konusunda sorumluluğumuz büyük. Her vatandaşımızın hassasiyetle hareket edeceğine inancımız tam. Bizler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üzerimize düşen düzenlemeleri yaparak tedbirlerimizi aldık ve birlikte harekete geçtik. Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz” dedi.



SALGININ SEYRİ

Bilim Kurulunun gündeminde salgının seyri ve hastalığın tedavisine ilişkin güncel gelişmelerin olduğunu aktaran Koca, “Bilim Kurulumuzun bir diğer gündemi de salgının seyri ve hastalığın tedavisine ilişkin güncel gelişmelerdi. Daha önce pek çok kez varyantların çıkacağını, bunların biz sağlık çalışanlarının gündeminde önemli bir madde olduğunu ancak vatandaşlarımızın takip etmesi gereken bir durum olmadığını ifade etmiştim” ifadelerini kullandı.

"AKTİF VAKALARIN YÜZDE 90'I AŞISIZ"

Aşı programı ile ilgili de Bakan Koca, “Bu noktada aşı programımızla ilgili bazı önemli konulara dikkat çekmek isterim. Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90’a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler yüzde 10 dolaylarındadır. ‘Aşısı tamamlanmış’ ne anlama geliyor? Aşısı tamamlanmış kişi iki doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişidir. Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2’den daha azdır. İki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılamış bulunan İsrail’de ikinci doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir. Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin civarında vaka görülmesi, bizim nüfusumuza oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir. Türkiye’de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erkenden başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin civarında günlük vaka ile sınırlanmıştır” dedi.

"HATIRLATMA DOZU ZAMANI GELEN 6 MİLYON KİŞİ VAR"

Türkiye’de hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşın bulunduğunu dile getiren Koca, “Tüm parametreler hatırlatma dozu uygulamasının virüse karşı korunmada son derece önemli olduğunu göstermektedir. Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz. Görünen o ki tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım. Bir önemli gündemimiz, tedbirlere uyum konusuydu. Tedbirlere uyma konusunda dikkat çekici bir gevşeklik olduğu görülüyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına gösterdiğimiz hassasiyet bir koruma kalkanıdır. Bunlardan asla taviz verilmemeli. Özellikle milyonlarca öğrencimiz yüz yüze eğitime başlamışken” ifadelerine yer verdi.

8 Eylül 2021 koronavirüs haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 262 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 914 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.