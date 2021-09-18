Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Rahim içi kanserine hiç doğum yapmamış kadınlarda daha fazla rastlandığı söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, yeni açıklanan çalışmanın gözleme dayalı bilgileri de desteklediğini belirterek “Çalışma çocuk sahibi olan kadınların rahim içi kanserine yakalanma oranını neredeyse yarı yarıya düştüğünü gösterirken, düşükle sonuçlanan gebeliklerde bile yüzde 7-8 oranında azalma olduğunu ortaya koyuyor. Öyle anlaşılıyor ki, gebeliğin kendisinin kanser riskinin azalmasında etkisi bulunuyor. Gebelikte de, rahim ağzı kanser öncüsü lezyonların doğum sonrası dönemde gerilediğini gösteren yayınlar var” dedi.

Covid tedavisi gördü, hem kanseri hem virüsü atlattı Kahramanmaraş'ta akciğer kanseri olan hasta koronavirüse yakalanınca, Covid tedavisine başladı, tedavi bitince hem koronayı hem kanseri yendiği görüldü.

Kanserde gen aktarımıyla tedavi üretiliyor Biyoteknoloji alanındaki önemli gelişmelerin aktarıldığı Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi ikinci gününde alanının uzman isimlerinin katıldığı oturumlarla devam ediyor. Kongrenin ikinci gününde ise, hücre ve gen tedavilerinin güncel yaklaşımları ile kanser tedavisinde hücre ve gen tedavisinin güncel yaklaşımları masaya yatırıldı.

Porsuk ağacı kansere çare oluyor Bartın Üniversitesinde araştırmacılar, nesli tehlike altında olan porsuk ağaçlarının 17 ayrı popülasyonu üzerinde yaptıkları deneylerde, bol miktarda kuvvetli antikanser bileşik olan Taxol maddesi tespit etti.