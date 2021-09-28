Türkiye Gazetesi

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Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan kemoterapinin böbrek, karaciğer ve testis dokusunda hasara yol açtığını söyleyen Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici “Arı ürünlerinin bu hasar üzerindeki etkisini araştırdığımız çalışmada propolisin hem karaciğerde hem böbrek hem de testis hasarını önlediğini ve testosteron seviyesini de normalleştirdiğini tespit ettik. Mersin Üniversitesi ile yaptığımız bir başka çalışmada da akut miyeloit lösemi (AML) hastalarında zeytinyağı bazlı propolisin kanser hücrelerinde farklılaşmaya sebep olduğunu ve doku hasarını en aza indirdiğini belirledik. Bu çalışmalarda arı ürünlerini kemoterapiden önce, kemoterapi sırasında ve sonrasında verdik. Kemoterapiyle alındığı zaman kemoterapinin etkisini azaltmadığını, kemoterapiden sonra verildiğinde ise hasarı en aza indirdiğini gördük” dedi.

Kemoterapi ve radyoterapi korona aşısına engel değil Onkoloji uzmanları, radyoterapi ve kemoterapi gören hastaların korona virüsü aşısı olmasında bir engel bulunmadığını açıkladı.

Kemoterapinin yan etkileriyle nasıl başa çıkılır? Mide bulantısı, iştahsızlık, tat bozuklukları kanser hastalarının beslenmesini zorlaştırıyor. Medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kemoterapi sırasında doğru beslenmenin ipuçlarını verdi.