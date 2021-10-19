Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) ağustos verilerinde tam aşılanmış yetişkinlerin ve aşısız yetişkinlerin ölüm oranları açıklandı. ABD’li merkezin raporuna göre aşısız Kovid-19 hastalarının, aşılı hastalara göre ölüm oranın 11 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

AŞISIZ KİŞİLERİN VİRÜSE YAKALANMA İHTİMALİ 6 KAT FAZLA

Ayrıca raporda aşısız kişilerin virüse yakalanma ihtimalinin de 6 kat daha yüksek olduğu belirtildi. Raporda hastaneye yatma riskinde ise farkın oldukça arttığı kaydedildi. Aşısız yetişkinlerin, aşı yaptıranlara göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma riskinin ise 19 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

AŞISIZ YETİŞKİNLERİN HASTANEYE YATIŞI ARTTI

Verilere göre, ülke genelinde yeni vakaların hızı düştükçe, aşısız yetişkinler için Kovid-19'dan ölüm riskinin son haftalarda düştüğü ağustosun son haftasında da ölümlerin ayın ilk haftasına göre yüzde 30 azaldığı ortaya çıktı. Vaka ve ölüm riski düşmesine rağmen, ağustosun ilk haftasından son haftasına kadar aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan hastaneye yatışlarında yüzde 80'in üzerinde artış yaşandığını bildirdi.

“90 BİNDEN FAZLA ÖLÜM ÖNLENEBİLİRDİ”

Kovid-19'dan hastaneye yatışların 50 yaş altı aşısız yetişkinlerde, tam aşılılara göre yaklaşık 15, 50-64 yaş grubunda 31 ve 65 yaş üstünde 16 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı. ABD'de faaliyet gösteren Kaiser Aile Vakfı, geçen haftaki raporunda, ülkede son 3 ayda aşılanmamış yetişkinler arasında 90 binden fazla "önlenebilir" ölümün yaşandığını, bunların yarısından fazlasının ise eylül ayında meydana geldiğini açıklamıştı.

Aşısız hamile koronaya yenildi, bebeği kurtarıldı Manisa'da bebeğine zarar verir diye aşı olmayan 8 aylık hamile kadın koronaya yenildi, bebek ise anne karnından sezaryenle alındı. İki çocuğuyla tek başına kalan acılı eş Talat Ünlü ise hamilelere aşı çağrısında bulundu.