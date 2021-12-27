Koronavirüsle mücadele devam ediyor. İsviçre'nin resmi ilaç otoritesi Swissmedic, Covid-19 tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın kullanımını onayladı.
İsviçre'nin resmi ilaç otoritesi Swissmedic, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından Covid-19’a karşı ortaklaşa üretilen monoklonal antikor ilacı Ronapreve’in kullanımına onay verdi.
Covid-19’a karşı hem koruyucu hem de iyileştirici özeliğe sahip Ronapreve’in hafif ila orta şiddette semptomları olan vakalarda, hastaneye yatış ve ölüm riskini aynı zamanda virüsle temastan sonra enfeksiyonun yayılma riskini azalttığı belirtildi.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kasım ayında Ronapreve’in kullanıma onay vermişti. EMA, Ronapreve'in, hastalığın şiddetli seyretme riski bulunan, en az 40 kilo ağırlığındaki ve 12 yaşından büyük kişilere kullanılmasını tavsiye etmişti.
İlaç ayrıca, Japonya, İngiltere, Avustralya, ABD ve Kanada’da kullanım onayı almıştı.
İsviçre’de yeni Covid-19 tedbirleri yürürlüğe girdi Koronavirüse karşı birçok hükümet önlem almaya devam ediyor. İsviçre hükümeti, bugünden itibaren uygulanmaya başlayan yeni Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Buna göre, sadece aşılı ve hastalığı atlatmış kişiler restoranlara, kültürel etkinliklere, spor ve benzeri faaliyetlere kabul edilecek.
İsviçre şirketleri Türkiye’ye geliyor: Yeni yatırımlara hazırlanıyorlar İsviçre, Türkiye’de altyapı yatırımı için harekete geçti. Türk şirketleriyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirten İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, yüksek teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme alanında yatırım yapmak istediklerini belirtti. Büyükelçi, bu tür yatırımların hem İsviçre hem de Türkiye için karlı olacağını söyledi.