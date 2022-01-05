Türkiye Gazetesi

Omicron varyantının tüm dünyada hızla yayılması devam ederken, Fransa’dan korkutan bir haber gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyinde 12 kişide koronavirüsün 46 mutasyonlu yeni bir varyantı tespit edilmişti. DSÖ, Fransa'da ortaya çıkan bu varyantın büyük bir tehdit olmadığını söyledi.

DSÖ: VARYANT RADARIMIZDA

DSÖ yetkilisi Abdi Mahamud, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, söz konusu varyantın ilk olarak kasımda tespit edildiğini ve o zamandan beri büyük bir tehdit görmediklerini açıkladı. Mahamud, “Varyant radarımızda. İlerlemek için birçok şansı vardı” dedi.

Durumu ilk tespit eden departmanın başındaki Philippe Colson ve ekibi varyanta 'IHU varyantı' adını verdi.

ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Yeni varyantın yayılma hızının yüksek ve aşıya daha dirençli olduğu açıklanmıştı. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve birçok ülkede vaka sayılarının rekor kırmasına yol açan Omicron varyantıyla aynı dönemde belirlenen yeni varyant, ilk olarak Fransa'da 12 kişide görülmüş ve endişeye neden olmuştu.

Yeni varyantı tespit eden Méditerranée Infection University Hospital Institute (IHU) kurumundaki bilim adamları, aralık sonunda atipik mutasyonlara dikkat çektikleri bir makale yayınlamıştı. Makalede, “Bu yeni IHU varyantının virolojik, epidemiyolojik ve klinik özellikleriyle ilgili iddialarda bulunmak için henüz çok erken” denmişti.

Öte yandan bu yeni varyant, Fransa sınırlarının dışında görülmüş değil.

Endişe veren haber: Fransa'da 46 mutasyonlu yeni varyant tespit edildi Fransalı bilim adamları, 46 mutasyon içeren yeni bir varyant tespit ettiklerini duyurdu. Uzmanlar, tespit edilen örnek vakanın Kamerun’dan geldiğini söyledi.