Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün yeni varyantına yakalananların sayısı tüm dünyada artıyor. Önceki varyantlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile görülen semptomlar da değişiyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan haberde uzmanlar, iki yeni yeni semptoma işaret etti. Buna göre, Omicron ile enfekte olup kusma ve mide bulantısı ile karşı karşıya kalan kişi sayısında bir artış görüldüğü açıklandı.

Uzmanlar, virüsün genel olarak üst solunum yollarına saldırdığını belirtiyor, ancak bununla birlikte farklı belirtilerin görülebileceğinin de altını çiziyor.

CDC SEMPTOMLARI GÜNCELLEDİ

ABD’nin en yetkili sağlık kuruluşlarının başında gelen Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de mide bulantısı ve kusmayı koronavirüs belirtileri arasında gösteriyor. Omicron varyantının baskın tür olması sonrası listeyi güncelleyen CDC'ye göre, Covid-19'da en çok görülen semptomlar ise şu şekilde:

Ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı veya nefes almada zorluk, tükenmişlik, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, yeni tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, tıkanıklık veya burun akıntısı, mide bulantısı ve kusma, ishal

Omicron'un öksürük, boğaz ağrısı gibi bilinen semptomlarının arasına yenileri eklendi.

OMICRON 70 KAT DAHA HIZLI YAYILIYOR

Hong Kong’lu bilim adamları ise Omicron varyantının Delta varyantına göre 70 kat daha hızlı yayıldığını ortaya koydu. Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğalabildiğine bakan bilim adamları, daha hızlı yayılmasına karşılık Omicron’un akciğerlerde 10 kat daha yavaş ilerlediğini tespit etti. Öte yandan Omicron’un akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığı, yeni varyantın daha az şiddetli olduğu bildirildi.

Araştırma sonuçları ortaya koydu: 4. doz Pfizer-BioNTech, Omicron’u engelleyemiyor Koronavirüsün yeni varyantları ortaya çıkmaya devam ederken, dördüncü doz aşı tartışmaları da sürüyor. Bilim adamları dört doz Pfizer-BioNTech aşısının Omicron’a karşı etkisini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar, dördüncü dozun antikorları artırdığını ancak Omicron'un bulaşmasını engellemeye yetmediğini açıkladı.

Uzmanlar “Hazırlıklı olun” deyip uyardı: Yeni varyant Omicron gibi hafif olmayabilir 2019 yılında ortaya çıkan ve hayatı alt üst eden koronavirüs ile ilgili yapılan yeni uyarılar korkuya neden oldu. Bilim adamları, “Aşı olunmaz ve Omicron yayılmaya devam ederse, yeni mutasyon olasılığı ortaya çıkar. Hazırlıklı olun, yeni varyant Omicron’dan daha hafif olmayabilir” dedi.