Türkiye Gazetesi

'Omicron' varyantının ve aşılanmanın artmasıyla yeni sorunlar ve sorularla karşılaştıklarını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, önemli açıklamalarda bulundu.



“AŞI OLMAMIZA RAĞMEN COVİD OLDUK”



Hemen hemen herkeste semptom vermeyen düzeyde virüs yükü olduğuna dikkat çeken Dr. Özkaya, şöyle konuştu:

"Özellikle vatandaşlarımızdan aşı olurken kendilerini iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Öyle vakalar geliyor ki ‘hocam biz 2 hafta önce aşı olduk, aşı olmamıza rağmen covid olduk’ diyen hastalar var. Ülkede hemen hemen herkeste subklinik yani şikayet yapmayan semptom vermeyen düzeyde de olsa virüs yükümüz var. Üzerine aşı olduğumuz zaman bu klinik aşikar hale geliyor ve doktora, hastaneye gelmekle sonuçlanıyor. Bunların bir kısmında gerçekten akciğer tutulumu da görüyoruz. Eğer kendiniz halsiz, yorgun, kırgın hissediyorsanız ve yakın çevrenizde pozitif vakalarla temasınız varsa lütfen aşı olmadan önce kendinizi değerlendirin. Birkaç gün gözlemledikten sonra aşınızı olmanızı istiyoruz. Yoksa covid virüsü ile enfekte iken üzerine aşı olduğunuzda semptomatik hale geliyor ve özellikle iş gücü kaybı, panik hali oluyor.”

AŞI EMNİYET KEMERİ GİBİDİR

Hastaların ‘aşı oldum, hasta oldum’ kaygısı yaşadıklarını belirten Dr. Özkaya, şu bilgileri paylaştı:

“Aslında bu kaygı doğru değil. Ülkemizde hemen hemen herkeste subklinik semptom vermeyen düzeyde de olsa hepimiz bu virüsle karşılaşıyoruz. Üzerine aşı olduğumuzda aşının oluşturduğu hafif kırgınlık ve ateşle beraber hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. Şu ana kadar bu kadar vakalar artmasına rağmen ölüm sayılarının az olmasını ve hastaneye yatışların azalmasını aşıya bağlıyoruz. Her seferinde şunu tekrarlıyoruz: Aşı emniyet kemeri gibidir. Sizi kaza yapmaktan ya da hastalıktan korumaz ama kaza yaptığınızda veya hastalığa yakalandığınızda hayatta kalmanızı sağlayacak" diye konuştu.”

Bakan Koca: Hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den az Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde aşı olmayanların oranının yüzde 8’den az olduğunu açıklarken, "Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz." dedi.

Korkutan araştırma: Bazı Covid hastaları virüsü 10 gün sonra da bulaştırabilir Covid-19’un yeni varyantı Omicron endişelere neden olurken İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçları korkuttu. Çalışmada, bazı kişilerin koronavirüse yakalandıktan 10 gün sonra da virüsü yaymaya devam edebileceği tespit edildi.