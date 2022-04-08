Türkiye Gazetesi

Çay, Türkiye'de 7'den 70'e herkesin severek tükettiği içeceklerin başında geliyor. Sıcak içecek olarak tüketilmesinin yanında son yıllarda soğuk olarak da tüketilen çay, çok sık içildiğinde bazı problemlere yol açabiliyor. Kalp damar sağlığını koruma, kötü kolesterolü düşürme gibi birçok faydası olsa da yanlış tüketildiğinde uykusuzluk, baş ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi etkileri olan çayı tüketirken dikkat etmek gerekiyor. Özellikle çaydaki kafein nedeniyle hassasiyeti olanlar aşırı tüketim sonrası sağlık sorunları yaşayabiliyor.

ÇAYIN BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Kişi başı yıllık 7 kilo çay tüketiminin yapıldığı ülkemizde çay sıklıkla yanlış tüketiliyor. Çay, içerdiği antioksidan özellikleri ile kalp damar sağlığını koruyor ve aynı zamanda kötü kolesterolü ve kan basıncını düşürdüğüne dair çalışmalar da mevcut.

Çay, bağırsak sağlığını iyileştirir, inme riskini azaltmaya yardımcı olur. Siyah çay, vücutta insülin kullanımını arttırmaya yardımcı olduğu bilinen moleküller içerdiğinden, tatlandırılmamış olarak içildiğinde kan şekeri üzerinde olumlu olan etkileri keşfedilmiştir.

Aynı zamanda çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde de etkili olabilir.



Çay,dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecek olmasıyla beraber, dünyada kişi başına düşen miktar açısından en fazla Türkiye’de içiliyor.

ÇAY TÜKETİRKEN DİKKAT!

Ancak çay doğru tüketilmediğinde, özellikle de aç karnına tüketildiğinde midede ağrı yapar ve rahatsızlık verir. Yemekten sonra içilen çay ise besinlerdeki demirin emilimini azaltarak kansızlığa neden olur.

Fazla tüketilen çay, insülin direncini artırır, vücudun kurumasına yol açar.

Aynı zamanda çayın içerisinde bulunan kafein, günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Kabızlık, mide rahatsızlıkları, uykusuzluk, böbrek rahatsızlıkları gibi şikayetlere de neden olabilen çay, kadınlarda 'premenstrual sendrom'a yani regl öncesi gerginlik sendromuna neden olur.

Dünyada çay tüketiminde ilk sırada bulunan Türkiye'nin ardından sırasıyla Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere geliyor.

ÇAYIN KAFEİNİ NASIL AZALTILIR?

Yapılan araştırmalar, yetişkinler için kafein miktarının günlük 300 mg ile sınırlı olması gerektiği ortaya çıkardı. Bu miktarın aşılmaması için belirli ölçülerde çay ve kahve tüketimi yapılması gerekiyor. 1 fincan filtre kahvede 135-200 mg kafein bulunurken, bu oran 1 çay bardağı demleme siyah çayda ise 40-80 mg olarak belirtiliyor.

Çaydaki kafeini azaltmak için küçük bir püf noktası bulunuyor. Çayı demlerken üzerine sıcak su koyuyorsunuz, 10 saniye kadar bekletip o suyu döküyorsunuz. Ardından hemen sıcak suyla doldurduğunda çaydaki kafein miktarı en aza inmiş oluyor.

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