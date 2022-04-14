Türkiye Gazetesi

Erzurum’da sağ yumurtalık şişkinliği şikayetiyle hastaneye giden hastanın karnından futbol topu büyüklüğünde tümör ameliyatla çıkarıldı. 42 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Nihat Güzel, sağ yumurtalık şişliğinden dolayı hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Üroloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Akkaş’ın dikkati sayesinde Güzel’in karın bölgesinde 20 santimetre boyutunda bir tümör olduğu belirlendi. 4 saatlik ameliyatla Güzel’in karnındaki futbol topu büyüklüğündeki tümör alındı.

“SAĞ TARAFTA VARİKOSEL ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR”

Hastanın polikliniğe sağ yumurtalığındaki şişlik şikayeti ile geldiğini ifade eden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Akkaş, şöyle konuştu:



“Bizler genellikle erkeklerde sağ yumurtalıkta şişliği görmüyoruz. Genellikle sol tarafta olur şişlik, sağda olursa solda da beraber oluyor şişlik. Sağ tarafta tek başına varikosel gördüğümüz zaman aklımıza karın içerisinde testisin toplar ana damarına baskı yapan bir kitle geliyor. Çünkü sağ tarafta varikosel olması çok nadir görülen bir durum. Hastamız hemen tomografiye alındı ve yapılan incelemede yaklaşık 20 santimetre boyutunda böbrek, karaciğere, damarlara, atardamara yapışık bir kitle gördük. Hastanın yapılan detaylı incelemesinde bu kitlenin vücuda yayılmadığını gördük. Yapılan akciğer tomografisinde ve diğer bölgelerin incelemelerinde vücuda metastaz yapmadığını gördük. Kitlenin operasyonla çıkarılabilir olduğunu gördük. Bu bizim için çok sevindiriciydi. Hastanemizde ve başarılı bir operasyonun kitlesini çıkardık. Şu an gayet mutluyuz. Hastamız da mutlu. Bugün yarın taburcu olacak inşallah” dedi.

“KARNIMDA UFAK BİR ŞİŞLİK VARDI, TÜMÖRÜ HİSSETMEDİM”

20 santimetre boyutundaki tümörü vücudunda hissetmediğini belirten Nihat Güzel ise şunları söyledi:

“Bende ilk önce baş dönmesi oluyordu, kusma, halsizlik oluyordu. Çalışamıyordum. Hastaneye geldim. Doktorlar hemen ultrason istediler. Filme baktıktan sonra sende kitle var dedi doktor bey. Bir hafta sonra ameliyata alınacağımı söyledi. İbrahim Bey ve Fatih Bey'e çok teşekkür ederim. Kitleden kurtardılar beni, çok rahatım. Karnımda ufak bir şişlik vardı. Öbür taraftan hiçbir şikayetim yoktu. Bilmiyordum kitle olduğunu. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, beni sağlığıma kavuşturdular. Ben simit poğaça ustasıyım. Bu rahatsızlıktan dolayı da yapamıyordum. Evliyim, üç çocuğum var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Beni aileme kavuşturdular” şeklinde konuştu.

Annesi grip zannetti, beyin tümörü çıktı 7 yaşındaki kızlarının grip olduğunu düşünen aile, çocuğun kusmaya başlaması üzerine telaşlanarak hastanenin yolunu tuttu. Koronavirüsten şüphelenen aile, beyin tümörü teşhisi ile büyük yıkım yaşadı.

Cep telefonları ile beyin tümörü arasındaki bağlantı araştırıldı: Çarpıcı sonuçlar! Cep telefonu kullanımıyla birlikte hayatımıza beyin tümörü gibi çeşitli kanser araştırmaları da girdi. Zira pek çok kişi telefon kullanımının kansere yol açacağını düşünüyor. Ancak araştırmalar korkuların asılsız olduğunu ileri sürüyor.