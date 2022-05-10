Türkiye Gazetesi

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, B12 sinir dokusunu ve beyin fonksiyonlarını koruduğunu ve aynı zamanda alyuvar üretimini sağladığını belirtti. B12 vitamininin insan vücudu tarafından kendi kendine üretilemediğinin altını çizen Kaya, dışarıdan takviye alınması gerektiğini söyledi. B12 ihtiyacının da genellikle hayvansal besinlerle karşılandığını belirten Kaya, özellikle et, yumurta, balık, süt ve süt ürünlerinde yüksek oranda B12 vitamini bulunduğunu anlattı.

B12 VİTAMİNİNİN FAYDALARI

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, B12 vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Sağlığımız için en temel yapıtaşlarından biri olan B12 vitamini, vücudu dışardan gelebilecek her türlü zararlı virüs ve bakterilerden koruyarak bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Sinir sisteminin doğru, hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar. Kemik iliğinde alyuvar hücrelerinin üretiminde görevlidir. Hücrelerin üretilmesini, kendini yenilemesini ve daha uzun yaşamasını sağlayan B12 vitamini aynı zamanda kan hücre sayısını arttırarak anemiyi (kansızlığı) önler. Bunun yanı sıra, vücutta yeterli miktarda B12 vitamini bulunması hafızayı güçlendiren ve öğrenmeye yardımcı olan önemli bir faktördür.”

B12 vitamini besinlerle alınamıyorsa takviye ile eksikliğin giderilmeli...

B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Uzman Dr. Kamuran Kaya, B12 vitamininin insan vücudu tarafından üretilemediğini vurgulayarak, “B12 yediğimiz besinler aracılığıyla vücudumuza girer. Vücutta eksik bulunması halinde emilim bozuklukları, yetersiz ve sağlıksız beslenmeyle birlikte sindirim sıkıntıları görülür. Bu yüzden, her bireyin B12 açısından zengin besin kaynaklarını tüketmesi önerilir. Karaciğer, dalak, böbrek, alabalık, takviye tahıl gevrekleri (veganlar için), ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta B12 vitamini açısından en zengin temel besin kaynaklarıdır” dedi.

B12 EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Dr. Kamuran Kaya, B12 eksiliğinin belirtilerine ve insan vücuduna zararlarından bahsederek, “Vücuda yeterli miktarda B12 vitamininin alınamaması durumunda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkar. Bu durum, sinir sistemi ve beyinde ciddi ve kalıcı hasara yol açabilir. Tedavi edilmeyen ve ciddi boyuta ulaşana kadar fark edilmeyen B12 vitamini eksikliği kişide derin depresyona, paranoya ve sanrılara, hafıza kaybına, idrar kaçırma ile tat ve koku kaybına dahi yol açabilmektedir. İnsan vücudu kırmızı kan hücreleri, sinirler ve DNA yapımı için B12 vitaminine ihtiyaç duymaktadır. B12 vitamininin aynı zamanda doğurganlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir.B12 vitamini eksikliğinin belirtileri rahatsızlık ciddi boyutlara ulaşana kadar kendini belli etmeyebilir. Semptomların yavaş yavaş ortaya çıkıp zamanla yoğunlaştığı da görülebilir. B12 vitamini eksikliğinin belirtileri arasında, Unutkanlık, Kalp çarpıntısı, Güçsüzlük, Duygu durum bozuklukları, Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu, Üşüme, Halsizlik, Yorgunluk, Uzuvlarda uyuşmalar (el, kol ve bacakta)Dil üzerinde şişme, Ağız ülserleri (aftlar)Cilt kuruluğu, Saç dökülmesi, Kilo kaybına neden olur. B12 vitamini eksikliği tedavi edilmezse, ciddi nörolojik sorunlara ve kan hastalıklarına yol açabilir” dedi.

B12 EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Kaya, B12 vitamini eksikliğinde enjeksiyon veya ilaç tedavisi olmak üzere iki ana yöntem uygulandığını ifade ederek şunları söyledi: “Ancak, B12 vitamini eksikliğinin o hasta özelinde sebeplerinin araştırılması doğru tedavinin uygulanmasında büyük önem taşımaktadır. Örneğin, birtakım kronik rahatsızlıklar B12 vitamini eksikliğine yol açabilmektedir. Bu sebeple, kişiye özel bir tedavi planının oluşturulması oldukça önemlidir. Kan testi sonucunda çıkan B12 vitamini seviyesine göre kişinin ihtiyacı olan doz doktor tarafından belirlenmelidir. B12 vitamini enjeksiyonu veya hapları aracılığıyla bu miktar kolaylıkla dışarıdan sağlanabilir. B12 vitamini eksikliğinin emilim problemlerinden kaynaklanması durumunda ise bu durum, mide, ince bağırsak gibi sindirim organlarının fonksiyonlarını yerine getirmemesinden kaynaklı bir yetersizlik olduğundan farklı bir tedavi planının uygulanması gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise B12 vitamini eksikliğinin yalnızca yetişkin veya yaşlı bireylerde değil, aynı zamanda bebeklerde de görülebiliyor olmasıdır.”

B12 deposu besinler: Unutkanlık ve yorgunluğun önüne geçiyor Dengesiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle ortaya çıkan B12 vitamin eksikliği; unutkanlık, yorgunluk, dikkat eksikliği gibi pek çok soruna yol açıyor. B12 eksikliğinin önüne geçmek için soframızda bazı yiyeceklere daha fazla yer vermemiz gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, bu besinler ve faydalarından bahsetti.

B12 vitamin depolarınız dolu olsun Bebeğin beyin gelişiminin sağlıklı olması için annenin sağlığının ve psikolojisinin iyi olması gerektiğini söyleyen çocuk nörolojisi uzmanı Dr. Tülün Savaş Gürses, özellikle annedeki tiroit hormonu problemleri iyot, folik asit, vitamin B12 ve protein eksikliklerinin bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Vücuttaki B12 vitamini eksikliğinin 5 belirtisi Sinir sistemi ile beden sağlığının korunması açısından önemli bir yere sahip olan B12 vitamini, vücutta eksik olduğu ve önlem alınmadığında ciddi sağlık sorunları oluşabiliyor. Yorgunluk, unutkanlık ve depresyonun nedenleri arasında olan B12 vitaminin eksikliğinin dışarıdan destek tedavisinin sağlanması gerekiyor. İç Hastalıkları Bölümü Uz. Dr. Muharrem İngeç, B12 vitamini eksikliğinin neden olabileceği sağlık sorunları ve B 12 eksikliğinin tedavisi hakkında bilgi verdi.