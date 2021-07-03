Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada salgının kontrol altına alınması ile ilgili ümitleri artarken delta varyantının yıkıcı etkisi ise endişe oluşturuyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Delta varyantı vücuda girdiğinde hızlı çoğalmakta ve bağışıklık sisteminden kurtulabilmektedir. Delta varyantı, alfa varyantına göre yüzde 50-60 daha bulaşıcıdır” diye konuştu.

GENÇLERDE AĞIR SOĞUK ALGINLIĞI YAPIYOR

Prof. Dr. Mustafa Sünbül, delta varyantının semptomlarının farklı olup olmadığı hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Delta varyantının neden olduğu Kovid-19 hastalığında başlıca belirtiler; mide bulantısı, baş ve boğaz ağrısı, ishal, kusma ve yüksek ateştir. Genç bireylerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde kendini göstermektedir. Bu belirtileri olan kişilerin derhal sağlık kurumuna başvurmaları gerekmektedir.”

BİONTECH DELTA VARYANTINDA ETKİLİ

Prof. Dr. Mustafa Sünbül, aşıların delta varyantında etkili olduğunu açılayarak, “İsrail’de yapılan araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde Moderna aşısının delta varyantı dâhil olmak üzere tüm varyantlara etkili olduğu bildirilmektedir." dedi.

SİNOVAC DELTA'YA KARŞI KORUYOR MU?

Sinovac aşısının koruyup korumadığının belli olmadığını aktaran Sünbül, "Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, aşının Kovid-19 hastalığına karşı etkili olduğunu bildirmiştir. Ancak Endonezya Tabipler Birliği, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 26 doktorun en az 10'unun daha önce iki doz Sinovac aşısı yaptırdığını belirtmektedir. Bu nedenle Sinovac aşısının delta varyantına karşı etkililik oranı endişelere neden olmaktadır. Ülkemizde bu hafta Sağlık Bakanlığı’nca alınan karar ile daha önce iki doz Sinovac aşısı yapılan 50 yaş üstü kişilere ve sağlık personeline bir doz Pfizer/BioNTech aşısı yapılması tavsiye edilmektedir. Hedef grup içinde yer alan kişilerin bu fırsatı değerlendirmeleri oldukça önemlidir.”

BU VARYANT EN BÜYÜK TEHDİT

Amerika Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin 22 Haziran’da yaptığı açıklamada delta varyantının Kovid-19 ile ilgili en büyük tehdit olduğunu söylediğini hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Ancak hastalığın daha ölümcül olup olmadığı ile ilgili henüz veri yoktur. İlk tespit edildiği Hindistan’da vaka sayısı azalmakla beraber, şu ana kadar 85 ülkede bildirilmiştir. Avrupa’da henüz yavaş yayılmaktadır. Ancak ülkeler bu yeni tehlikeye karşı bazı önlemler almaktadır. İngiltere’de delta varyantı vakalarında artış sürerken, Başbakan Boris Johnson 21 Haziran'da beklenen tam açılmanın 4 hafta kadar erteleneceğini ve 19 Temmuz'un yeni tarih olarak belirlendiğini açıklamıştır” ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK, MESAFE VE MASKEYE DEVAM

Prof. Dr. Mustafa Sünbül, delta varyantından korunmak için şu önerilerde bulundu:

“Kovid-19 ile enfekte hastaların dokunduğu cansız yüzeylere el temasından kaçınılmalı, eller sık olarak sabunla yıkanmalı veya alkol bazlı dezenfektan ile temizlenmelidir. Sosyal mesafeye uyulmalı ve maske kullanma konusuna özen gösterilmelidir.”

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