Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Fahri Kılınç, yaklaşık 4 yıldır karın ağrısı çekiyordu. Karnında da şişlik mevcuttu. Hastaneye başvuran Kılınç’ı doktorlar muayene etti. Tetkikler sonunda yaşlı adamın 3 santimetre çapında olması gereken ana aort damarının 15 santimetre çapında büyüdüğü ortaya çıktı. Ameliyata alınan yaşlı adamın yapılan kapalı operasyon sonrası damarı normal çapa indirildi.

KAPALI YÖNTEMLE AMELİYAT EDİLDİ

Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Kirişçi, şunları söyledi:

“Çektiğimiz filmler sonucu amcamızın karnındaki ana aort damarının ciddi oranda balonlaştığını gördük. Normalde olması gereken 2-3 santimlik damar çapının 15 santimetre çapına ulaştığı ve damar duvarını da incelenerek her an patlayacak pozisyonda olduğunu gördük. Bu durumu hastamıza ve yakınlarımıza ifade ettik ve tedaviye başladık. Genişleyen damarın tamir kısmı açık ameliyat şeklinde yapılması ölüm riskli bir ameliyattı. Yaptığımız değerlendirmeler sonunda hastayı kapalı yöntemle zorda olsa operasyona aldık.”

DAMARI KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Kılınç'ın karnındaki damarın karpuz büyüklüğünde olduğunu söyleyen Dr. Kirişçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Normal şartlarda bu çap oluşana kadar ölümle sonuçlanabilirdi. Nihayetinde biz, hastamızın kasığından girerek anjyo-greft ile özel olarak getirttiğimiz stent-greft ile kapattık ve orada balonlaşan damarı tamamen kapattık. İşlem sonrası hastamızın var olan şikayetleri geriledi. Balonlaşan damarın kanlanması da kapandı ve oradaki anevrizmatik yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Hastamız gayet konforlu ve taburcu noktasına geldi. Yani damarı balon gibi düşünelim ve büyüdükçe patlama riski artar. Yani damar standardın üzerinden yaklaşık 10 santimetre büyümüş. Eğer buraya gelmeseydi ölümle sonuçlanabilirdi.”



Hasta Fahri Kılınç ise “Karnımda şişlik vardı ve onun ağrısından duramıyordum. Şu anki durumum gayet iyi” dedi.

Kalça ağrısıyla gitti, hayatının şokunu yaşadı Giresun’da yaşayan ve kalça ağrısıyla hastaneye giden hemşire Seda Özçelik’in yumurtalıklarında 6,5 kilo ağırlığında kist tespit edildi. 28 yaşındaki kadın, geçirdiği kapalı cerrahi tekniğiyle kistten kurtularak sağlığına kavuştu.

300 bin kişide 1 görülüyor… Kalp şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı 300 binde 1 kişide görülen ‘Alcapa’ hastalığıyla mücadele eden ve kalbi kirli kan ile beslenen kadın, sağlığına kavuştu. Doktorlar tarafından başarılı bir ameliyat geçiren kadının hayata tutunması sağlandı.