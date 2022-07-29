Türkiye Gazetesi

Diyetisyen Canel Öner Sayar; B6 vitaminin astım, otizm, kardiyovasküler hastalıklar, karpal tünel sendromu, diyabet, epilepsi, depresyon, böbrek taşı varlığı ve osteoporoz hastalıkları ve gebeliğe bağlı bulantı ve kusmada faydalı olduğunu söyledi.

B6 VİTAMİN EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

B6 vitaminin, yumurta beyazı, baklagiller, soya fasulyesi, kuruyemiş, tahıllar ve zenginleştirilmiş tahıllarda bol miktarda bulunduğunu aktaran Sayar, şunları kaydetti:

"B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır. Bağışıklık sistemi zayıflığı ile enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski yükselir.

El, ayak, parmaklarda uyuşukluk ile karıncalanma hissi, bebeklerde huzursuzluk, sürekli huysuzluk görülebilir. Hamilelerde ise sabahları aşırı bulantı, bilinç bulanıklılığı, konsantrasyon güçlüğü ve unutkanlık gibi bilişsel sorunlara neden olabilir. "

ISIYA MARUZ KALAN YİYECEKLER VİTAMİNİ KAYBEDİYOR

Isıya ve ışığa karşı duyarlı olan B6 vitamini, güneş ışığının etkisi ile pişirme ve işlenme sırasında özelliğini kaybedeceğini aktaran Sayar, "Vitamin B6 ışığa karşı duyarlıdır. Aydınlık yerde yüksek sıcaklıkta uzun sürede muamele edilen yiyeceklerdeki vitamin B6’nın bir kısmı vitamin özelliğini kaybeder. Suda erir, su içinde hava ısı ile temas ederse piridoksamin ve piridoksal vitamin özelliğinden kaybeder. Piridoksin ısıya diğerlerinden daha dayanıklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNLÜK NE KADAR B6 VİTAMİNİ ALINMALI?

Hayvansal yiyeceklerin yüksek ısıda, özellikle sıvı olarak hazırlandığında moleküler piridoksine yıkılarak vitamin B6 değerinin yarısının kaybolduğuna işaret eden Sayar, "Sterilize edilmiş mamalarda vitaminin yüzde 50’sinin, kahvaltılık tahıl ürünlerinde yüzde 50 ila 70’inin kaybolduğu bildirilmiştir. Hayvanlar ve insanlardaki barsak bakterileri vitamin B6 yaparlar. Barsaklarda yapılan bu vitaminden insanlar yararlanamaz" açıklamasında bulundu.

Sayar, yetişkinlerin günlük B6 vitamininin 1.25 ila 1.67mg’ın yeterli olduğunu, kilogram başına ise 25-30 mcg alımının tavsiye etti.

B12 vitamin depolarınız dolu olsun Bebeğin beyin gelişiminin sağlıklı olması için annenin sağlığının ve psikolojisinin iyi olması gerektiğini söyleyen çocuk nörolojisi uzmanı Dr. Tülün Savaş Gürses, özellikle annedeki tiroit hormonu problemleri iyot, folik asit, vitamin B12 ve protein eksikliklerinin bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

B12 eksikliği nedir? | B12 içeren meyve ve sebzeler| B12 Vitamini Nelerde Var? B12 vitamini eksikliği son zamanlarda bir çok insandan görülmekte. Tedavisi için ilaç yerine doğal besinlerden yararlanmak isteyenler B12 vitamini nelerde var? B12 olan besinler hangileri diye merakla aratıyor. Peki B12 eksikliği nedir, neden olur? B12 vitamini eksikliğini, sadece vejeteryenlar, veganlar, yaşılar yaşamaz. Herkes b12 eksikliği yaşayabilir. Yapılan bir araştırmaya göre, 50 yaş üstü her 31 kişiden birisi, B12 vitamini yetersizliği yaşıyor. Peki B12 vitamini içeren meyve ve sebzeler nelerdir? B12 hangi besinlerde bulunur? B12 vitamininin bulunduğu yiyecekler nelerdir? İşte B12 eksikliği ile ilgili merak edilenler...