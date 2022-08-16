Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos-7 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosu yayımlandı.

380 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haftalık tabloya göre, 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu.

Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı.

Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu.

1-7 Ağustos koronavirüs tablosu

VEFAT SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

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