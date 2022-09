Türkiye Gazetesi

Ayak mantarı her yaşta görülen ve her an ortaya çıkabilen bir sorun. Soyulma, kızarıklık, kaşınma, yanma, su toplama, yara gibi problemlere yol açan bu enfeksiyonun görüntüsü de birçok kişiyi rahatsız ediyor. Ayak mantarından acil kurtulmak isteyenler ise evde ayak mantarına doğal çözüm önerileri, sirke ayak mantarına iyi gelir mi, ayak mantarı ilacı, ayak mantarı tedavisi gibi konuları sıklıkla arıyor. İşte merak edilenlerin cevapları ve ayak mantarına çözüm önerileri…

AYAK MANTARI NEDEN OLUR?

Ayağınız çok terliyor ve siz bunu önemsemiyorsanız, uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giyiyorsanız, ıslak zemine ayak basılan halka açık spor merkezlerini kullanıyorsanız, banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulamıyorsanız, pedikürünüzü ortak pedikür setiyle yaptırıyorsanız mantar enfeksiyonuna davetiye çıkarıyor olabilirsiniz.

AYAK MANTARI BULAŞICI MI?

Ayak mantarı çok hızlı şekilde bulaşabilen bir hastalıktır. Mantar probleminin en büyük ve tehlikeli yanlarından biri de bulaşıcı olmasıdır. Ayak mantarında özellikle havuzlar, plajlar, halka açık spor salonları, güzellik salonları, yatılı okullar ve camiler gibi ortak kullanılan alanlarda ve ortak kullanılan havlu, terlik, ayakkabı gibi eşyalar nedeniyle ayak mantarı hızla yayılır. Bu sebeple başkalarına ait kişisel eşyaların kullanılması gerekir.

AYAK MANTARINA SİRKELİ ÇÖZÜM

Herkesin hayatında en az bir defa karşılaşabileceği ayak mantarı en sık görülen deri hastalıkları arasında yer alır. Piyasada bulunan ayak mantarı ilaçlarıyla bu sorun kontrol altına alınabileceği gibi doğal yöntemleri de uygulamak mümkündür. Ayak mantarından kurtulmak için sirkeli ve gliserinli karışım mantarlı bölgeye sürülebilir.

Ayak mantarı için bir kaba 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı gliserin konarak homojen bir hal alıncaya dek karıştırılır.

Sonrasında yıkanıp kurulanan el ve ayaklara bir pamuk yardımıyla nazikçe masaj yaparak uygulanır.

Topuk çatlağı varsa bu kısımlara ve parmak aralarına sirke-gliserin karışımını iyice yayılır. Uygulama sonrası hiçbir yere değmeden 10 dakika beklemek gerekir. Sonrasında ise ayaklara çorap geçirilerek yatılır.

Mantar için sirkeli doğal yöntem sonrası bir gecede bile mantarın azalması yönünde epey fark görmek mümkündür. Bu işlem günlük olarak uygulayacağı gibi haftada 2 ya da 3 kez yapılabilir.



İşlem sonrası sabahları el ve ayakları ılık suyla durulamak yeterli olacaktır. Ancak sonrasında nemli kalıp mantarın çoğalmaması için ayakların kurulanması ihmal edilmemelidir.

Bu işlemi uygulayanlar hem ayak kokusundan hem ayak mantarından hem de topuk çatlaklarından kurtulup sağlıklı ayaklara kavuşabilir. Ayak mantarı ilacı kullanmadan önce sirke-gliserin karışımı denenebilir.

