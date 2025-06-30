Yerleşimciler Tel Aviv'de askeri üssü ateşe verdi!

Yahudi yerleşimciler, askeri bir üsse baskın düzenleyerek güvenlik tesislerini ateşe verdi. Ordu, saldırının güvenlik operasyonlarını felç ettiğini ve bölgede tansiyonu patlama noktasına getirdiğini açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da, İsrailli aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin İsrail güvenlik güçlerine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, son olarak bir askeri üssün kundaklandığını ve operasyonel faaliyetlerin zarar gördüğünü açıkladı.

İsrail basınına göre onlarca yerleşimci, Ramallah yakınlarındaki Beyt El yerleşimi yakınında konuşlu Binyamin Tugayı karargahına baskın düzenleyerek tesisteki bir güvenlik tesisini ateşe verdi.

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Ordu, saldırının güvenlik görevlerini doğrudan sekteye uğrattığını ve bölgede durumu daha da gerginleştirdiğini açıkladı. İsrail ordusu, "Söz konusu saldırı, bölgede yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

YERLEŞİMCİLERDEN ASKERE 'HAİN' SUÇLAMASI

Yerleşimcilerin baskın sırasında askerlere taş attığı ve komutan hakkında “hain” yazılı pankart açtığı görüntüler İsrail medyasına yansıdı.

Olayın, hafta sonu Ramallah yakınlarında çıkan şiddetli çatışmalar ve bir yerleşimci çocuğun yaralanması sonrası tırmanan gerilimin parçası olduğu aktarıldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "Gece yaşananlar yasa dışı ve kırmızı çizgiyi aşan bir şiddet dalgasıdır" diyerek saldırıları kınadı.

Bebek katili İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise "Askerlerimize, polisimize ve güvenlik tesislerimize yönelik saldırılar asla kabul edilemez" dedi ve polis güçlerine "saldırganlara karşı en sert önlemleri alın" çağrısı yaptı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin Bet’in saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Askeri üsse yönelik kundaklama olayının “terör saldırısı” olarak değerlendirildiği, diğer taşlama ve şiddet eylemlerinin ise “cezai suç” olarak ele alındığı açıklandı.

Ancak İsrail medyası, tutuklanan yerleşimci şüphelilerin çoğunun ifade vermeyi reddettiğini, yeterli kanıt toplanamaması halinde serbest kalabileceklerini belirtiyor.

İSRAİL ORDUSU ZOR DURUMDA

İsrail ordusu yetkilileri, "Durum şu anda çok gergin ve kötü. Yerleşimci saldırıları, Filistinli gruplara yönelik mücadele operasyonlarını zorlaştırıyor ve güvenlik görevlerine zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Ordu, hafta sonu yaşanan bir başka olayda bir komutanın yerleşimciler tarafından linç edilmek istendiğini ve ağır hakaretlere maruz kaldığını da hatırlattı.