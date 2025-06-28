Yerleşimciler İsrail askerlerini boğmaya çalıştı, "İntikam" yemini edildi: Çok sayıda yaralı var!

Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerine saldırarak boğmaya çalıştı, çok sayıda askerin yaralandığı bildirildi. Olay yerinde kaos yaşanırken, saldırganların "İntikam" yemini ettiği duvar yazıları gerilimi daha da körükledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Binyamin bölgesinde Cuma gecesi ile Cumartesi sabahı arasında Siyonist ordusundaki askerlere saldıran en az altı Yahudi yerleşimci gözaltına alındı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrailli sivillerin kapalı askeri bölgeye girmeye çalıştığı, askerlerin kalabalığı dağıtmak için gönderildiği belirtildi.

İSRAİL KARIŞIYOR! YERLEŞİMCİLER İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

İsrail medyasına göre, çıkan arbede sırasında askerler dövüldü ve boğulmaya çalışıldı. Çatışmanın ardından birkaç asker ve bir subayın hafif yaralandığı bildirildi.

Ayrıca yerleşimcilerin, polis tarafından kullanılan bir yapıyı ateşe vermeye çalıştığı ve üzerine İbranice "İntikam" kelimesini yazdığı aktarıldı.

"TEHDİT İÇERİDEN GELİYOR"

Demokratik Parti Lideri Yair Golan, saldırıyı sert ifadelerle eleştirerek sosyal medya hesabından "İsrail Devleti'ne yönelik en ciddi varoluşsal tehdit içeriden geliyor" mesajını paylaştı. Golan, "Halkı masumlara, IDF askerlerine ve polis memurlarına karşı şiddete yönlendiren bu akım hükümetin içindedir" ifadelerini kullandı.

Muhalefet lideri Yair Lapid ise saldırıyı "son derece ciddi" olarak nitelendirerek, "Bu zor günlerde IDF askerlerine saldıran aşırılık yanlıları düşmanlarımıza yardım eden tehlikeli suçlulardır. Güvenlik güçleri bu kişileri adalete teslim etmelidir" dedi.

Söz konusu olay, Ramallah yakınlarında Çarşamba günü yaşanan ayrı bir gerilimin hemen ardından geldi. Çarşamba günü yaklaşık 30 Yahudi yerleşimcinin Maghayer Al-Dir köyüne girerek Filistinlilere ait bina ve araçları ateşe verdiği ve duvarlara grafiti yaptığı bildirilmişti. Olayda beş kişi gözaltına alınmıştı.

Aynı gün yaşanan çatışmalarda üç Filistinli hayatını kaybetmiş, birkaç kişi yaralanmıştı.