Ünlü spor kulübü acı haberi duyurdu! Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu haberi görünce yıkıldı

Balıkesirspor’un eski başkanlarından ve ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun dedesi Metin Kaygılaroğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kaygılaroğlu, Balıkesir’deki evinde hayatını kaybetti.

1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu.

Uraz Kaygılaroğlu

Balıkesirspor'un tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Kaygılaroğlu'nun vefatı, taraftarlar ve spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Metin Kaygılaroğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da büyükbabasıydı.

BALIKESİRSPOR SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Balıkesirspor'a sporuna yön veren isimlerden biri olarak hafızalarda yer eden Metin Kaygılaroğlu'nun cenaze töreni, yurtdışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü, Zağnos Paşa Camiinden son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.