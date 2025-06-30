Faik Öztürk ve Safiye Soyman Bodrum'da kebap yediklerine pişman oldular! Ödedikleri parayı duyanlar kulaklarına inanamadı

Bodrum, son dönemde yemeklerdeki fahiş fiyatlarla gündemde… Safiye Soyman ve Faik Öztürk de Bodrum’da bir kebap menüsüne 18 bin TL istenmesine tepki gösterdi. Öztürk, “Bodrum’da her keseye uygun yerler de var… Bodrum’un adını lekelemeyin, çünkü esnaf zarar görüyor” dedi.

Sanatçı Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, tatilcilerin sıkça şikâyet ettiği Bodrum’daki yüksek yemek fiyatlarına isyan etti.

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Yakın zamanda bir mekânda yaşadıkları olayı anlatan çift, misafir olarak gittikleri yerde kendilerine iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayranın ikram edildiğini belirtti.

"MENÜ İÇİN 18 BİN TL HESAP ÇIKARDILAR"

Ancak Faik Öztürk, bu menü için 18 bin TL hesap çıkarıldığını söyledi.