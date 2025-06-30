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Spiker Merve Dinçkol ile ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Nikah masasında gözyaşları sel oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spiker Merve Dinçkol ile ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Nikah masasında gözyaşları sel oldu
Merve Dinçkol, Nikah, Düğün, Camdaki Kız, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile ‘Camdaki Kız’ dizisindeki 'Sedat Koroğlu' rolüyle tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, dünyaevine girdi. Çiftin düğün kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Spiker Merve Dinçkol ile oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, dün akşam dünyaevine girdi. Çiftin düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı.

Spiker Merve Dinçkol ile ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Nikah masasında gözyaşları sel oldu - 1. Resim

Nikah sırasında, Merve Dinçkol’a 2018 yılında kaybettiği babasının adı sorulunca duygusal anlar yaşandı.

Spiker Merve Dinçkol ile ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Nikah masasında gözyaşları sel oldu - 2. Resim

ÜNLÜ OYUNCUNUN ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde gözyaşlarını tutamadı.

Spiker Merve Dinçkol ile ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Nikah masasında gözyaşları sel oldu - 3. Resim

Dinçkol’un gelinliği sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yorumlarda “Gelinliği çok güzel” ve “Tebrik ederiz” gibi mesajlar dikkat çekti.

Spiker Merve Dinçkol ile ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Nikah masasında gözyaşları sel oldu - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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