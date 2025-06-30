Spiker Merve Dinçkol ile ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Nikah masasında gözyaşları sel oldu

Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile ‘Camdaki Kız’ dizisindeki 'Sedat Koroğlu' rolüyle tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, dünyaevine girdi. Çiftin düğün kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Spiker Merve Dinçkol ile oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, dün akşam dünyaevine girdi. Çiftin düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı.

Nikah sırasında, Merve Dinçkol’a 2018 yılında kaybettiği babasının adı sorulunca duygusal anlar yaşandı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde gözyaşlarını tutamadı.

Dinçkol’un gelinliği sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yorumlarda “Gelinliği çok güzel” ve “Tebrik ederiz” gibi mesajlar dikkat çekti.