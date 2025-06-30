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Haberler > Ekonomi > Memurdan 4-5 kat fazla kazanıyor, aylık geliri 150 bin lira! Hobisi mesleği oldu

Memurdan 4-5 kat fazla kazanıyor, aylık geliri 150 bin lira! Hobisi mesleği oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Memurdan 4-5 kat fazla kazanıyor, aylık geliri 150 bin lira! Hobisi mesleği oldu
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kilis'te 68 yaşındaki yemeni ustası Mehmet Baysal, çocuk yaşta babasının yanında hobi olarak başladığı mesleğini 60 yıldır aralıksız sürdürüyor. Çırak yetişmediğini gençlerin "Memur olacağım" dediğini belirten Baysal, "bu meslek memurun dört-beş katı kazandırıyor. Ayda 100 bin lira, 150 bin lira kazanıyorum. Daha fazlası da oluyor. Bu işle 4 çocuğumu üniversitede okuttum, hepsini evlendirdim" dedi. 

Yemeni ustası Mehmet Baysal, Kilis'te 60 yılı aşkın süredir sürdürdüğü mesleğini küçük dükkanında severek yapıyor. 68 yaşındaki usta, babasının yanında çırak olarak başladığı zanaatını bugün 7 metrekarelik dükkanında hem üretim hem tamirat yaparak devam ettiriyor.

Memurdan 4-5 kat fazla kazanıyor, aylık geliri 150 bin lira! Hobisi mesleği oldu - 1. Resim

"BU İŞİ SEVMESEM BURADA 60 YIL OTURMAZDIM''

Ayakkabı tamiri, yemeni üretimi ve imalatı yapan Baysal, mesleği bir sanat olarak gördüğünü belirterek, "Bu işi sevmesem burada 60 yıl oturmazdım. Sabah saat 07.30'da dükkânı açar, işimi severek yaparım" şeklinde konuştu.

Memurdan 4-5 kat fazla kazanıyor, aylık geliri 150 bin lira! Hobisi mesleği oldu - 2. Resim

"BU DÜKKANDA MESLEĞİ SEVEREK YAPMAYA DEVAM EDİYORUM"

Babasıyla birlikte kundura üretimi yaptıklarını söyleyen Baysal, "Babam imalat yapardı, ben de yanında öğrendim. Vefatından sonra yemeniye ve tamirata yöneldim. Bu dükkanda mesleği severek yapmaya devam ediyorum" dedi.

Memurdan 4-5 kat fazla kazanıyor, aylık geliri 150 bin lira! Hobisi mesleği oldu - 3. Resim

"BU MESLEK MEMURUN DÖRT-BEŞ KATI KAZANDIRIYOR''

Gençlerin zanaat işlerine ilgi göstermediğinden yakınan Baysal, "Çırak gelmiyor, herkes okula gidiyor. ‘Memur olacağım' diyorlar. Ama bu meslek memurun dört-beş katı kazandırıyor. Ayda 100 bin lira, 150 bin lira kazanıyorum. Daha fazlası da oluyor. Bu işle 4 çocuğumu üniversitede okuttum, hepsini evlendirdim" diye konuştu.

Baysal, geçimini sağladığı mesleğin kendisine ve ailesine çok şey kattığını vurgulayarak, "Allah bu mesleğin yüzü hürmetine her şeyi nasip etti" ifadelerini kullandı.

Memurdan 4-5 kat fazla kazanıyor, aylık geliri 150 bin lira! Hobisi mesleği oldu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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