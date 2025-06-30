Lütfü Savaş'ın avukatından mahkemeye damga vuran talep! Duruşma 8 Eylül'e ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava bugün görüldü. 'Mutlak butlan' kararı çıkması halinde CHP'nin başına geçeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na tepki büyürken, davanın açılmasında büyük rol oynayan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı "Özgür Özel görevden el çektirilmelidir" dedi. Öte yandan dava 8 Eylül'e ertelendi.

CHP'de şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü.

Mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkarsa, partinin başına yeniden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçeceği öne sürülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise kayyıma partiyi bırakmayacağını, bugün davadan mutlak butlan kararı çıkması halinde partinin başına geçebileceğini ifade ediyor.

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SAVAŞ'IN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Gözlerin çevrildiği dava sürerken, şikayette bulunarak davanın açılmasına sebep olan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Lütfü Savaş

"ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILSIN"

TGRT Haber muhabiri Armağan Canbaz, canlı yayında şu bilgileri paylaştı: "Bugün 3. duruşma görülüyor. Özellikle avukatların savunmaları, dikkat çeken açıklamalarla dolu şu ana kadar. İlk sözü alan da Lütfü Savaş’ın avukatıydı. Katılma talebinin reddini ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesini istedi. Avukat, kurultayın iptalini ve Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevinden uzaklaştırılmasını talep etti. Lütfü Savaş’ın avukatının savunmasında aslında en dikkat çeken açıklaması “Olağanüstü Kurultayda gayri meşru Genel Başkan kendini kurtarmak için bir mizansen sergilemiştir.’ dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE ÇAĞRILMASINI TALEP EDERİZ"

‘Ayrıntılarını öne sürdüğümüz üzere, 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultayı organize şekilde suç işlenerek, Anayasal emredici hükümleri, kamu düzenini ve demokrasinin asgari gerekliliklerini ihlal edecek şekilde sakatlamıştır. Söz konusu kurultay 'mutlak butlan’ ile bağtıldır.’ açıklamasını yaptı. Son söylediklerinde ise “Bu kurultayın ‘yok hükmünde’ olduğuna karar verilerek, kamu düzeninin korunması açısından dava sonuna kadar tedbiren mevcut CHP yönetiminin görevden el çektirilmesine, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve karar organlarının göreve çağrılmasına ve davamızın talebimiz gibi kabulüne karar verilmesini talep ederiz.’ dedi.

CHP'NİN AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Ardından CHP’nin avukatları söz aldı. Orada da dikkat çeken açıklamalar var; “Mahkemenin siyasi partinin kim tarafından yönetileceğine dair karar verme imkanı yoktur. Divan Başkanı’nın tarafsız davranmadığına dayandırıldığı belirtildi. Ancak kurultayda divan 9 kişiden oluşur ve divan kararları oy çokluğu ile alınır” açıklamaları da vardı. Tüm itirazların Seçim Kurulu’na yapılması gerektiği ve kararın orada aynı gün verilebileceğine de dikkatleri çekti CHP’nin avukatları."

DAVA ERTELENDİ

Öte yandan mahkeme 8 Eylül'e ertelendi... Ceza yargılaması ve görevsizlik kararı itirazı beklenecek.