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Ağrı şikayetiyle gitti! Karnından sinsice büyüyen 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ağrı şikayetiyle gitti! Karnından sinsice büyüyen 5 kiloluk kitle çıkarıldı
Trabzon, Kadın Hastalıkları, Operasyon, Haber

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın karnında tespit edilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı. Tedaviyi üstlenen doktoru kitlenin belirti vermeden sinsice ilerlediğini belirtti.

Trabzon’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, hayatının şokunu yaşadı. Kadının karnından neredeyse bebekten büyük kitle çıkarıldı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz, karın ağrısı ile başvuran hastanın, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen kitlesi başarılı bir operasyonla aldı.

FARK EDİLDİĞİNDE ÇOK BÜYÜKTÜ

Akyüz, karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermediğini belirterek, kitlenin sinsice büyüyebildiğini ve fark edildiğinde çok büyük kitle olarak tespit edildiğini ifade etti.

Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile kadın hastalıkları yönünden doktor muayenesine başvurmaları gerektiğini belirten Akyüz, belli aralıklarla kontrollerin yapılması gerektiğini aktardı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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