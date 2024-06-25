Göğüs boşluğundan yarım kilo kitle çıktı

Nefes darlığı şikâyeti bulunan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edilen sekiz yaşındaki çocuğun göğüs boşluğundan yaklaşık yarım kilogramlık kitle çıkarıldı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Elâzığ’ın Maden ilçesinde yaşayan Eslem Taş, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı yaşaması üzerine yaklaşık altı ay önce yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan muayene ve tetkiklerde çocuğun göğüs boşluğunda kitle olduğu tespit edildi.

Eslem’i muayene eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü, kitlenin akciğere ve kalbe giden damarlara yakın olması nedeniyle robotik yöntemlerle kapalı ameliyat kararı verdi. Üç saat süren ameliyatla Eslem’in göğüs boşluğunu dolduran kitleyi çıkaran Doç. Dr. Dökümcü “Yer itibarıyla kalpten çıkan ana damarın dallarında, beyne giden atardamarın ve kola giden atardamarların, sinirlerin üzerine yerleşmiş, nefes borusunu ve yemek borusunu iten bir kitleydi.

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Büyük olduğu için etrafındaki sağlam dokulara zarar vermeden çepeçevre onu çıkarmak oldukça kritikti ama robotik sistemle çıkardık” dedi.