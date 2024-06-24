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'Aşırı sıcaklardan soğuk duş almayın' uyarısı! Kalp sağlığınız bozulabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Aşırı sıcaklardan soğuk duş almayın&#039; uyarısı! Kalp sağlığınız bozulabilir

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaz aylarında artan aşırı sıcaklar karşısında pek çok kimse soğuk duşa koşuyor. Ancak zannedilenin aksine aşırı sıcaklarda soğuk duş beden sağlığına zarar verebiliyor. Uzmanlar aşırı sıcaklarda doğrudan soğuk duşa girmemek konusunda uyarıda bulunuyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen soğuk duşun kalp sağlığını olumsuz etkileyebildiğini belirtiyor.

Sıcak havalarda vücudun ısı dengesini sağlamak için farklı yolların tercih edildiğini, bunlardan birinin de soğuk suyla serinlemek olduğunu anlatan Altay, yazın serinlemek için soğuk suyla duş alınmasının yanlış olduğunu, vücudun ısı dengesini korumaya çalışırken damar ve kalp hastalıklarının ortaya çıkabildiğini vurguluyor.

"ALIŞTIRARAK SOĞUK SUYA GİRİLMELİ"

Altay, soğuk duşun yarardan çok zararı bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Soğuk duşa ya da hızlı bir şekilde soğuk suya girmek vücudu olumsuz etkiliyor. Dolaşım bozukluğu oluyor, damarlar soğuğa bağlı spazma uğruyor. Vücudun dış tabakasındaki damarlarda olan bu durum sonucunda ani kan basıncı dengesizlikleri olabiliyor. Tansiyon düşmesi ve artmasına bağlı bayılmalar yaşanabiliyor. Aynı zamanda kalbin kendi damarlarında da bu olabiliyor. Dolayısıyla birden soğuk suya girmek kalp spazmlarına da neden olabiliyor. Çok sıcak havalarda vücudu serinletmek için soğuk suya giriyoruz ancak bunu alıştırarak yapmak gerekli. Ilık duş almak doğrusu ama soğuk suya girilecekse de bu durum yavaş yavaş olmalı."

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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