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Haberler > Sağlık > En çok kalp ve damar hastalıklarından ölüyoruz! 2023 Yılında ölüm sayısı yüzde 4,1 arttı

En çok kalp ve damar hastalıklarından ölüyoruz! 2023 Yılında ölüm sayısı yüzde 4,1 arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En çok kalp ve damar hastalıklarından ölüyoruz! 2023 Yılında ölüm sayısı yüzde 4,1 arttı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini açıkladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Buna göre, ölüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu. Ölen kişilerin 2023 yılında yüzde 53,9’unu erkekler, yüzde 46,1’ini kadınlar oluşturdu. Geçtiğimiz yıl 525 bin kişi 814 öldü. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 18 ile Adıyaman oldu.

DEPREMDE 46 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023 yılında yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemine bağlı ölümlerin yüzde 42,4’ünün iskemik kalp hastalıkları, yüzde 24,1’inin diğer kalp hastalıkları, yüzde 18,6’sının beyin damar hastalıkları kaynaklı olduğu görüldü. Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu.

Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı yüzde 12,3 oldu. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 oldu.

Bebek ölüm sayısı, 2022 yılında 9 bin 555 iken 2023 yılında 9 bin 575 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında binde 10,0 oldu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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