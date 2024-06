Kurban Bayramı'na 1 gün kaldı. Peki bayramda gıda tüketiminde nelere dikkat etmeli? İşte bayram beslenmesinde mini tavsiyeler...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Kurban Bayramı'nda ağır et yemekleri, yoğun şekerli tatlılar şeker ve tansiyon başta olmak üzere birçok sağlık sorunu olanlar için büyük risk barındırıyor. Bayramda ziyaret edilen her hanede ikram edilenler ipin ucunun biraz daha kaçmasına yol açıyor. Bayram beslenmesinde kritik önem taşıyan 3 mini tavsiyeyi sizler için derledik.



BAYRAMDA İKRAMIN YANINA BİR BARDAK SU EKLEYİN

Özellikle son yıllarda bayramların sıcak havalara denk gelişi ile birlikte ağır yemekler, tatlı tüketimleri, gün yoğunluğu derken su tüketimi ihmal ediliyor.

Ancak yeterli su tüketiminin özellikle sıcak havalarda genel sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş Sefer, ortalama olarak bir yetişkinin sıcak havalarda günde en az 2-3 litre su içmesi gerektiğini söyledi. Özellikle uzun bayram tatili boyunca su içmeyi unutmamak gerektiğinin altını çizen Dyt. Sefer, “Su tüketimini artırmak için bayram ikramlarının yanında bir bardak su için” önerisinde bulundu.

ETİN ÜZERİNE LİMON SIKIN

Günün sadece 1 öğününde kırmızı et tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Etin üzerine limon sıkılmalı, sonra da bekletmeden hemen tüketilmeli. Bu sayede limon içeriğindeki C vitamini sayesinde etteki demirin vücuttaki emilimini artırır. Çok nankör bir vitamin olan C vitamini hava ile temas esnasında bile vitamin kayıplarına uğradığı için hızlı tüketimi çok önemli” dedi.

MUSLUK SUYUNDAN YAPILAN BUZLAR HASTALIK SEBEBİ

Sağlıklı bayram beslenmesinde, dışarıda yiyip içecekler için de öneriler var. Sıcak günlerde soğuk içeceklere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı ve kapalı şişelerdeki sular tercih edilmeli. Musluk suyu ve musluk suyundan yapılmış buz içeren içeceklerden uzak durulmalı. Ambalajı olmayan yiyecekler hijyen bakımından güvenilir olmadığı için tercih edilmemeli. Deniz ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış meyveler, soslar ve salatalar gibi riskli olabilecek yiyeceklerden mümkün olduğunca kaçınılmalı” uyarısında bulundu.