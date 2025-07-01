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Bilim insanlarını heyecanlandıran buluş! Dünyanın en kıymetli besini kısırlığı tarihe karıştıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bilim insanlarını heyecanlandıran buluş! Dünyanın en kıymetli besini kısırlığı tarihe karıştıracak
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en kıymetli besini olarak bilinen ve kilosu 45 bin TL'yi bulan arı sütünün insan sağlığı için çığır açacak bir faydası daha ortaya çıktı. Birçok hastalığa derman olan arı sütünün kısırlık tedavisinde kullanılmasına başlandı. İneklerde olumlu sonuçlar veren deneyler şimdi de insanlarda uygulanacak. Deneylerin şimdiye kadar başarılı sonuçlar verdiğini belirten bilim insanları, "Bu bizi müthiş heyecanlandırdı. Çünkü çağımızın hastalığına bir derman bulabileceğimizi ön gördük" diye konuştu.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde veteriner hekim olarak görev yapan Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Tekçe'nin öncülüğünde yaklaşık 15 kişiden oluşan bilim insanları ‘arı sütünün' yeni bir özelliğini keşfetti. Katıldığı bir eğitimde ‘Kısır arı işçilerin arı sütü yedikten sonra fertil hale geldiğini' öğrenen Veteriner Hekim Ali Tekçe, bunu insanlarda da uygulayabilmek için kolları sıvadı.

Bilim insanlarını heyecanlandıran buluş! Dünyanın en kıymetli besini kısırlığı tarihe karıştıracak - 1. Resim

İNEKLERDE UYGULANDI

Harran Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nden alınan çalışma izinlerinden sonra tıp ve veteriner fakültelerinden akademisyenler ile birlikte çalışmalara başladı. Arı sütlerinin Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Laboratuvarında çalışılmasından sonra ilk olarak rat (deney faresi) sonrasında ise 120 baş kısır ineklerde rektal yoldan kısırlık tedavisi için uygulandı.

Bilim insanlarını heyecanlandıran buluş! Dünyanın en kıymetli besini kısırlığı tarihe karıştıracak - 2. Resim

AMERİKA'DA MAKALE OLARAK YAYINLANDI 

İstatistiksel olarak ‘P' değeri anlamlı bulunarak bilimsel değer kazandı. Yapılan bu önemli çalışma Amerika'da Bio medical Science and Clinical Research isimli dergide bilimsel makale olarak yayınlandı.

Bilim insanlarını heyecanlandıran buluş! Dünyanın en kıymetli besini kısırlığı tarihe karıştıracak - 3. Resim

İNSANLARDA DA UYGULANACAK 

Hayvanlarda sağlanan başarının ardından çalışmanın üçüncü aşamasına geçildi. Arı sütünün çocuk sahibi olamayan kısır insanlarda da uygulanması için gerekli izinler alındı. Arı sütü empriyo ve spermatoza çalışmalarına Malatya'da bir tüp bebek merkezinde başlanıldı. Türk bilim insanlarının yıllar süren bu çalışmasının üçüncü aşaması da başarılı olursa insanlık için önemli bir buluş elde etmiş olunacak.

Bilim insanlarını heyecanlandıran buluş! Dünyanın en kıymetli besini kısırlığı tarihe karıştıracak - 4. Resim

"ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA GEÇTİK" 

Konuyla ilgili bilgi veren Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Tekçe, şöyle konuştu: 

"Öncelikle arı sütüne olan ilgimiz şuradan çıktı. Ardahan Arıcılık Enstitüsünde gördüğümüz bir eğitim esnasında, kısır işçi arılarının arı sütü yedirildikten sonra fertil hale geldiğini yani üremeye uygun olan, uygun hale geldiğini derste işledikten sonra bizde bir fikir oluştu. Biz bu arı sütünü insanlara nasıl uygulayabiliriz aşamasına geldik. Onun içinde belirli aşamalardan geçmemiz lazımdı. İlk aşama ratlarda siklofosfamid çalışmasıydı. Biz ratlara yaptığımız arı sütünde olumlu sonuçlar aldıktan sonra bunu bilimsel olarak da yayınladıktan sonra bir sonraki aşama olan süt sığırlarına geldik. Bunun için biz 120 baş hayvan seçtik. Deney, deney gurubu, hasta gurubu ve kontrol gurubu olmak üzere. Hasta guruplarına yanı kısır ineklere yaptığımız arı sütü uygulamasında arı sütünün işe yaradığını ve kısır ineklerin tedavi edilebildiğini tespit ettik. Bunu tezimizde de yayınladık. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde de onayladıktan sonra makale havuzuna attık.

Amerika da ki kıymetli bir dergi tarafından bir teklif aldık. Bu bilimsel araştırma dergisi bizim makaleyi yayınladıktan sonra biz yaptığımız çalışmanın hem bilimsel temelini oluşturduk hem de insan çalışması olacak olan üçüncü aşamaya da geçmiş olduk. Şu anda embriyo transferi ve embriyo üretim aşamasında meydana gelen aksaklıkları arı sütüyle önleyebileceğimiz bir çalışma tasarlıyoruz Malatya'da ki tüp bebek merkezinde. Arı sütü kalıntı bırakmayan sorun olduğu için kadınlarda ilerleyen dönemlerde çeşitli hastalıkların oluşmamasını sağlamış olur. İnşallah biz o çalışmalarımızı kısa sürede tamamlar tekrardan bilimsel camiaya faydalı olmuş oluruz."

Bilim insanlarını heyecanlandıran buluş! Dünyanın en kıymetli besini kısırlığı tarihe karıştıracak - 5. Resim

"BİZİ MÜTHİŞ HEYECANLANDIRDI" 

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Dr. Ömer Korkmaz ise "Ratlarda deneysel bir çalışma yaptığımızda siklofosfamidin yumurtalık üzerindeki etkisini, olumsuz etkisini arı sütünün çözdüğünü gördük. Bu bizi müthiş heyecanlandırdı. Çünkü çağımızın hastalığına bir derman bulabileceğimizi ön gördük" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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