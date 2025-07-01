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Haberler > Sağlık > Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye koştu! Meğer kene göbeğine yapışmış

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye koştu! Meğer kene göbeğine yapışmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye koştu! Meğer kene göbeğine yapışmış
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye başvuran bir kadının, yapılan muayenesinde karın bölgesine yapışmış bir kene bulundu. Genç kadın hayatının şokunu yaşarken, uzmanı konu ile ilgili uyarı yapmayı ihmal etmedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan bir kadın, son günlerde artan halsizlik, yorgunluk ve vücudundaki çeşitli rahatsızlık şikayetleri üzerine özel bir hastaneye gitti. Yapılan ilk muayenede karın bölgesinde kızarıklık ve şişlik fark eden sağlık ekibi, hastayı dermatoloji bölümüne yönlendirdi. 

Halsizlik ve yorgunluk hastaneye koştu! Meğer kene göbeğine yapışmış - 1. Resim

KENE TESPİT EDİLDİ

Cilt hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alataş tarafından yapılan detaylı incelemede, kadının göbek çevresine yapışmış bir kene tespit edildi. Uzman doktor tarafından başarılı şekilde çıkarılan kene sonrası hasta gözlem altına alındı. Kenenin herhangi bir enfeksiyon bulaştırmadığı belirlenirken, yapılan tetkiklerde ciddi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Hasta, yapılan müdahale sonrası taburcu edilirken, kısa sürede eski sağlığına kavuştu.

Halsizlik ve yorgunluk hastaneye koştu! Meğer kene göbeğine yapışmış - 2. Resim

“EVE GELİNCE DİKKAT” UYARISI

Cilt hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alataş "Özellikle keneden korunma yöntemleri arasında bağ, bahçe ve parklarda gezerken dikkat etmemiz lazım. Mutlaka çoraplarımızı ayaklarımızın paçalarına kadar çekelim. Eve gelince vücudumuzu kontrol edelim. Eğer bir kene yapışmış ise en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat edelim. Keneyi elimiz ile çıkarmayalım. Kene özel bir cımbız gibi aletlerle döndüre döndüre içerisindeki kusmuk dökülmeden çıkartmak gerekiyor. Çıkarınca iş bitmiyor. Hastayı 10 gün gözlemlemek lazım. Bizim şehrimizde sık gördüğümüz bir vaka değil ama bir hafta önce hastamız zona şikayeti ile gelmişti biz de baktık hastamızda kene vardı ve çıkarttık. Gerekli müdahalelerde bulunduk. Hastamızda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yoktu. Burada önemli olan kene ısırığında takip süresinde hastanın kan seviyesini, ateşini ve genel durumunu takip etmek gerekiyor" dedi. 

Halsizlik ve yorgunluk hastaneye koştu! Meğer kene göbeğine yapışmış - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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