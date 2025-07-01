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Yeni Covid varyantı! Jilet gibi boğaz ağrısı ile başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni Covid varyantı! Jilet gibi boğaz ağrısı ile başlıyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

COVID-19'un yeni varyantı Nimbus, Çin, ABD'nin çeşitli eyaletlerinde ve Avustralya ile İngiltere'de yayılmaya devam ederken, hastalığın boğazı kesen bir ağrı ile ortaya çıkmasından dolayı yeni varyanta “Jilet boğazı” adı veriliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Tıbbi adı NB.1.8.1 olan yeni varyant, keskin boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, kusma ve ishal gibi semptomlarla bir sonraki baskın küresel tür olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca birçok kişinin virüse karşı önceki enfeksiyonlar ve eski aşılar nedeniyle oluşan bağışıklığının muhtemelen azaldığı ve bu nedenle hastalanma risklerinin daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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