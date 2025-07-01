Kirli havuzlar hastalık saçıyor... Alarm verildi, bu hastalığa dikkat!

Aşırı sıcaklarda serinlemek isteyen çocuklar havuzlara koşuyor. Ancak yeterince temizlenmeyen havuzlar enfeksiyon kaynağı. El ve ayaklarda kabarcık benzeri döküntülerle kendini belli eden hastalık, en çok kirli havuzlardan bulaşıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çocuklarda menenjit ve beyinde su toplanmasına kadar giden tehlikeli sonuçları olan “el, ayak ve ağız hastalığı” vakalarında artış yaşanıyor. Yaz aylarında özellikle çocukların birbirleri ile yakın teması ve hijyen sağlanmayan havuzlardan bulaşan hastalık, sebebiyle hastane başvuruları alarm seviyesine ulaştı.

KIRMIZI KABARCIKLAR GÖRÜLÜYOR

Çocukların ellerinde ve ayaklarında oluşan kabarcık benzeri döküntülerle ağız içinde gelişen ağrılı yaralar nedeniyle ‘el, ayak ve ağız’ isminin kullanıldığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Samet Özer, “Aslında döküntüler göğüs, sırt, kollar, bacaklar, genital organlar ve kalçalar dâhil olmak üzere vücudunun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilmektedir” dedi.

2 YAŞ ALTI BEBEKLER BÜYÜK RİSKTE

El, ayak ve ağız hastalığının belirtilerinin genellikle 7-10 gün içinde geçtiğini ancak 2 yaşından küçük çocukların virüsten daha fazla etkilendiğini ifade eden Doç. Dr. Özer, “El, ayak ve ağız hastalığı bulaşıcıdır. Hastalığın en bulaşıcı evresi genellikle döküntüler ortaya çıkmadan öncedir. Kabarcıklar genellikle yaklaşık 10 gün içinde kurur. Kabarcıklar kuruduktan sonra çocuğun hastalığı başkalarına bulaştırma ihtimali daha düşüktür. Ancak, döküntü geçtikten sonra virüs dışkıda haftalarca yaşayabilmektedir. Bu sebeple havuzlar çok önemli bulaşma kaynağıdır” diye konuştu.

El-ayak-ağız hastalığının çoğu zaman basit semptomlarla başladığını aktaran Doç. Dr. Özer “Hastalık genellikle hafif ateş, boğaz ağrısı, hâlsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle başlıyor. Hastalığın kuluçka süresi 3 ile 6 gün arasında değişiyor. Ardından ağız içinde ağrılı yaralar, el ve ayaklarda döküntüler veya küçük su kabarcıkları ortaya çıkıyor. Bu döküntüler bazen kalça ve kasıklarda da görülebiliyor. Bazı çocuklarda bulantı, karın ağrısı ve ishal gibi ek belirtiler de gözlemlenebiliyor” dedi.

YETİŞKİNLERE DE BULAŞABİLİYOR

Coxsackievirus ve enterovirus ailelerine ait virüslerin sebep olduğu hastalığın kirli havuzlardan bulaşabildiği gibi öpmek, sarılmak ve ortak eşya kullanımı yollarıyla da çok hızlı yayılabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özer “Bebekler ve 5 yaşından küçük çocukların el, ayak ve ağız hastalığına yakalanma ihtimali yüksektir. Kreş ve okullarda çocuklar arasında yayılabilse de daha büyük çocuklar ve hatta yetişkinlerde bile görülmektedir. Hastalığa birkaç virüs neden olabileceğinden, bu hastalığa birden fazla kez yakalanmak mümkündür” açıklamasını yaptı.

DÖKÜNTÜDEN ÖNCE BULAŞIYOR

Hastalık en çok döküntüler görülmeden önce bulaşıyor. Bu sebeple hasta olduğu bilinmeyen çocuk etrafındaki diğer çocukları da hasta edebiliyor. Hafif ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, karın ağrısı, iştahsızlıkla başlayan hastalıkta birkaç gün içinde şu belirtiler görülüyor.

● Avuç içlerinde, ayak tabanında, dirseklerde ve dizlerinde, cinsel organda veya kalçalarda kaşıntılı döküntü.

● Ağız içinde ve çevresinde, dil de dâhil olmak üzere herhangi bir yerde gelişebilen ağrılı ağız içi yaralar. Yaralar genellikle parlak pembe noktalar veya sonunda kabarcıklara dönüşen küçük şişlikler şeklinde başlar.

● Boyunlarındaki lenf bezleri şişer.

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