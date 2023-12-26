Çin kestanesi alarmı… Yedikleriniz ‘hayvan yemi’ olabilir! Pişirirken köpürüyorsa dikkat

26 Aralık 2023 12:01 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:01

Kış ayları ve sokak lezzetinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kestane tezgahta yerini aldı. Vücuttaki iltihaplanmayı önleyen, kalp hastalıklarından koruyan, bağışıklığı güçlendiren kestane yoğun talep görüyor. Ancak dikkat! Daha önceden hayvan yemi olarak kullanılan ve şimdilerde piyasada da yer alan Çin kestanesi adeta zehir saçıyor. TGRT Haber’den Derya Efe ve kameraman Yusuf Öztürk sokağa indi, Çin malı kestane oyununu araştırdı.

Çin kestanesi hayvan yemi olarak ithal ediliyor ve fırsatçılar tarafından Bursa Aydın kestanesi olarak piyasaya sürülüp insanların sağlığı ile oynanıyor.

Çin kestanesi hakkında bilgisi olmadıklarını söyleyen vatandaşlar “Çin kestanesini duymadım Türk kestanesini duydum. Çin kestanesi yemedim hiç. Ben bilmediğim şeyi yeme taraftarı değilim” diyor.

TÜRKİYE’YE HAYVAN YEMİ OLARAK GİRİYOR

Çin kestanesi konusunda uyarılarda bulunan Zabıta Amiri Özgür Özmen “Bunlar Türkiye'ye hayvan yemi olarak giren, pişmeyen kestaneler” diyor ve zararlı olduklarına vurgu yapıyor.

PARLAK GÖRÜNTÜSÜ ALDATMASIN

Kestane satıcıları ise yerli kestanenin nasıl ayırt edilmesi gerektiği konusunda ise şunları söylüyor:

-Bizim kestanelerin arka tarafı biraz daha ince oluyor, Çin kestanesi yuvarlak oluyor. Gerçek orijinal kestane bu. Yerli ve milli. Çin kestanesi çok parlak olur. Çok parlak olduğu zaman o kestaneyi kesinlikle almayın.

-Parlak ve iri görünmesi sizi aldatmasın çünkü Çin kestanesi pişirirken kendini ele veriyor. Yerlisi kabuğundan sıyrılırken, Uzak Doğu kökenli olan köpük saçıyor ve yağlı oluyor.

-O köpüğün nedeni Çin kestanesinin içindeki hemagulitinin adlı madde. Öyle ki toksik etki oluşturup kanın pıhtılaşmasına neden oluyor. Gıda zehirlenmesine kadar varan sonuçlara yol açabiliyor.

GERÇEK KESTANE NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar ise gerçek kestanenin parlak ve pürüzsüz kabuklara sahip olduğunu söylüyor. Kestanenin kabuğunda ezik, çatlak veya delik varsa da alınmamalı. Kestanenin yüzeyinde, ipeksi bir tüylenme varsa, bu gerçek kestanenin bir göstergesi. Gerçek kestane, sert ve dayanıklı kabuklara sahip.