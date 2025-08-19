Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Çoraplarınızı ütüleyin! 100 milyon bakteri barındırıyor

Çoraplarınızı ütüleyin! 100 milyon bakteri barındırıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çoraplarınızı ütüleyin! 100 milyon bakteri barındırıyor
Sağlık, Temizlik, Bakteriler, Çorap, Enfeksiyon, Araştırma, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalar, ayak derisinin her santimetrekaresinde 10 ila 100 milyon mikrobiyal hücrenin yaşadığını gösteriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bunun nedeni ayaklarımızın sıcak, karanlık ve nemli olmasıdır; bu da bakterilerin çoğalmasına yardımcı olan bir kombinasyondur. Bu nedenle uzmanlar çoraplarınızı her gün değiştirmenin yanı sıra, enfeksiyonlara maruz kalmamak için çoraplarınızı doğru şekilde yıkamanın da çok önemli olduğunu vurguluyor.

Leicester Üniversitesinde yapılan çalışma, çoraplarda nispeten zararsız olanlarından Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma ve Cryptococcus gibi potansiyel olarak tehlikeli patojenlere kadar çeşitlilik gösterdiğini ortaya koydu. “Bakteriler çoraplarınızda bir kez ürediğinde, bunların kalıcı olma olasılığı düşüktür” diyen uzmanlar, çorapların en az 69 derecede enzim bazlı deterjanlı su ile yakınması gerektiğini belirterek, eğer bu sağlanamıyorsa mutlaka ütülenmesini tavsiye ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sıcak ve nemli havalarda artıyor! "Küf"ten hastalıklarVirüsü robot köpekler durduracak! ‘ChIkungunya’dan 90 ölüm
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Beyazlatma” kremleri yoğun bakımlık ediyor! İnternetten almayın - Sağlık“Beyazlatma” kremleri yoğun bakımlık ediyor! İnternetten almayınVirüsü robot köpekler durduracak! ‘ChIkungunya’dan 90 ölüm - SağlıkVirüsü robot köpekler durduracak! ‘ChIkungunya’dan 90 ölümSıcak ve nemli havalarda artıyor! "Küf"ten hastalıklar - SağlıkSıcak ve nemli havalarda artıyor! "Küf"ten hastalıklarMS'te 'alternatif' tuzaklara dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Umut tacirlerine kanmayın - SağlıkMS'te 'alternatif' tuzaklara dikkat!Uzun süredir mücadele ediyordu: İlçede ilk defa yapılan operasyonla sağlığına kavuştu - SağlıkUzun süredir mücadele ediyordu: İlçede ilk defa yapılan operasyonla sağlığına kavuştuSağlık Bakanlığı 5 alternatif üzerinde duruyor! Yeni modellerle ilaç tedarikinde sıkıntı olmayacak - SağlıkSağlık Bakanlığı 5 alternatif üzerinde duruyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...