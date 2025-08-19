Çoraplarınızı ütüleyin! 100 milyon bakteri barındırıyor

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bunun nedeni ayaklarımızın sıcak, karanlık ve nemli olmasıdır; bu da bakterilerin çoğalmasına yardımcı olan bir kombinasyondur. Bu nedenle uzmanlar çoraplarınızı her gün değiştirmenin yanı sıra, enfeksiyonlara maruz kalmamak için çoraplarınızı doğru şekilde yıkamanın da çok önemli olduğunu vurguluyor.

Leicester Üniversitesinde yapılan çalışma, çoraplarda nispeten zararsız olanlarından Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma ve Cryptococcus gibi potansiyel olarak tehlikeli patojenlere kadar çeşitlilik gösterdiğini ortaya koydu. “Bakteriler çoraplarınızda bir kez ürediğinde, bunların kalıcı olma olasılığı düşüktür” diyen uzmanlar, çorapların en az 69 derecede enzim bazlı deterjanlı su ile yakınması gerektiğini belirterek, eğer bu sağlanamıyorsa mutlaka ütülenmesini tavsiye ediyor.