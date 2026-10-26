Dermatologlardan 15 yaş altı sosyal medya yasağı kararına tam destek! Cildiye klinikleri çocuklarla dolu

Sosyal medyadaki güzellik çılgınlığı sebebiyle cildiye poliklinikleri cilt bakım malzemelerinden yüzü yanan çocuk hastalarla doldu. 4-5 yaşındaki çocuklar, erişkinlerin kullandığı makyaj malzemeleri yüzünden hastanelik oluyor.

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Sosyal medyadaki güzellik çılgınlığı ve bilinçsiz kozmetik kullanımı çocuk cilt sağlığını tehdit ediyor. 4-5 yaşındaki çocukların yetişkin makyaj malzemeleri yüzünden hastanelik olduğunu belirten uzmanlar, 1 Kasım'da devreye girecek 15 yaş altı sosyal medya yasağını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

MAKYAJ ÇOCUKLARDA KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Türk Dermatoloji Derneğinin 34. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde, sosyal medyanın çocukların cilt sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri masaya yatırıldı. Uzmanlar “KidFluencer” akımları ve Influencer annelerin baskısıyla anaokulu çağındaki çocukların bile yetişkin kozmetik ürünlerine yöneldiğine dikkat çekerek “Sosyal medya platformlarında “KidFluencer” ve güzellik rutinleri adı altında köpürtülen çılgınlık, çocuk sağlığını tehdit eden dev bir sektöre dönüştü. Sosyal medyada gördükleri fenomenlerden ve “Çocuğum pırıl pırıl görünsün” diyerek alışveriş yapan Influencer annelerden etkilenen henüz anaokulu çağındaki çocuklar ailelerinden makyaj malzemesi talep ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

KİMYASALLAR KAN DOLAŞIMINA KATILIYOR

Ürünlerdeki paraben ve ağır kimyasalların sadece ciltte kalmayarak kan dolaşımına geçtiğini belirten Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük, bu durumun uzun vadede cilt kanseri başta olmak üzere kötü huylu hastalık riskini artırdığı uyarısında bulundu. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli de polikliniklerdeki korkutucu tabloya dikkat çekti:

"Saç boyaları ve ağır kimyasallar sebebiyle kliniğimize alerjik egzama (dermatit), sulantılı yaralar ve lenf bezleri şişmiş vaziyette gelen çocuklarımız var. Bu çocukların sayısı artıyor."

"ARKADAŞIMDA VAR BENDE NİYE YOK?" BASKISI

Kozmetik markalarının tanıtımlarını çocuk Influencer’lar üzerinden yapmasının ve sosyal medyada güzellik rutinleri paylaşan Influencer annelerin tehlikeyi büyüttüğünü vurgulayan Prof. Dr. Küçük, taleplerin aile içinde duygusal bir baskıya dönüştüğünü ifade etti:

"Çocuklar; ‘Arkadaşımın cildi daha güzel oldu’, ‘Ben de güzel olmak istiyorum’ veya ‘Sen beni sevmiyor musun?’ diyerek ailelerine baskı yapıyor."

Henüz 10 yaşında bir çocuğun annesiyle gelip “Bana bir cilt bakım rutini oluşturun” talebinde bulunduğunu aktaran Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İlkay Can ise hastalık durumları haricinde çocuklara bu tür rutinleri kesinlikle önermediklerini vurguladı.

Uzmanlar, çocukların sağlıklı cilt yerine kusursuz görünüm hedeflemesine yol açan bu süreçte, 1 Kasım’da uygulanacak 15 yaş altı sosyal medya yasağını çok doğru ve sevindirici bir adım olarak nitelendirdi.

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