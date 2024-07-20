Diyabetlilere yaz uyarısı: Şeker ölçüm cihazını sıcaktan koruyun

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2024 02:23 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 02:24 - Güncelleme:

Sıcak Hava, Haber

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sıcak hava sadece insanları değil, kullanılan tıbbi gereçleri de olumsuz etkiliyor. İnsülin ve diğer diyabet ilaçlarının özellikle sıcak havalarda kurallara uygun saklanması gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karataş “Kan şekeri ölçüm cihaz ve çubukları da sıcaktan etkilenir ve yanlış sonuç gösterebilir.