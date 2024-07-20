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Haberler > Sağlık > Diyabetlilere yaz uyarısı: Şeker ölçüm cihazını sıcaktan koruyun

Diyabetlilere yaz uyarısı: Şeker ölçüm cihazını sıcaktan koruyun

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Diyabetlilere yaz uyarısı: Şeker ölçüm cihazını sıcaktan koruyun
Sıcak Hava, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sıcak hava sadece insanları değil, kullanılan tıbbi gereçleri de olumsuz etkiliyor. İnsülin ve diğer diyabet ilaçlarının özellikle sıcak havalarda kurallara uygun saklanması gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karataş “Kan şekeri ölçüm cihaz ve çubukları da sıcaktan etkilenir ve yanlış sonuç gösterebilir.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Sıcak hava sadece insanları değil, kullanılan tıbbi gereçleri de olumsuz etkiliyor. İnsülin ve diğer diyabet ilaçlarının özellikle sıcak havalarda kurallara uygun saklanması gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karataş “Kan şekeri ölçüm cihaz ve çubukları da sıcaktan etkilenir ve yanlış sonuç gösterebilir. Mesela bazı şeker ölçüm cihazlarının 40 derece üzerinde yanlış sonuç verdiği bilinmektedir” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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