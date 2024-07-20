Diyabetlilere yaz uyarısı: Şeker ölçüm cihazını sıcaktan koruyun
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sıcak hava sadece insanları değil, kullanılan tıbbi gereçleri de olumsuz etkiliyor. İnsülin ve diğer diyabet ilaçlarının özellikle sıcak havalarda kurallara uygun saklanması gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karataş “Kan şekeri ölçüm cihaz ve çubukları da sıcaktan etkilenir ve yanlış sonuç gösterebilir.
ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Sıcak hava sadece insanları değil, kullanılan tıbbi gereçleri de olumsuz etkiliyor. İnsülin ve diğer diyabet ilaçlarının özellikle sıcak havalarda kurallara uygun saklanması gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karataş “Kan şekeri ölçüm cihaz ve çubukları da sıcaktan etkilenir ve yanlış sonuç gösterebilir. Mesela bazı şeker ölçüm cihazlarının 40 derece üzerinde yanlış sonuç verdiği bilinmektedir” dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi