Kronik Hepatit B, Hepatit D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimleri tarafından yazılabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni düzenlemeye dair detayları paylaştı. Açıklamanın ardından vatandaşlar aile hekimleri hangi ilaçları yazabilir sorusu gündeme geldi. Hastanelerdeki oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla uygulanacak olan düzenlemeyle beraber aile hekimlerinin yazabileceği ilaçlar aratıldı.

Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması programında bugün konuşan Vedat Işıkhan, hastanelerde oluşan yoğunluğun azalması sebebiyle yeni düzenleme geldiğini açıkladı. Aile hekimlerinin hangi ilaçları yazabileceği de merak konusu oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için yeni bir düzenleme yapıyoruz" diyerek yeni planlamayı aktardı.

Yer alan ifadelere göre kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet ve kardiyoloji tedavilerinde kullanılan sağlık raporlu hastalar, aile hekimlerinde yazdırabilecek. Işıkhan şu sözleri söyledi:

"Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca Hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler"

Sözlerine şöyle devam etti:

"SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK’ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak"