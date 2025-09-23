Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doktorun kapısında kriz geçirdi! Fıtık sandığı ağrı kalp krizinin habercisi çıktı

Adana’da boyun fıtığı şikâyetiyle gittiği doktorun muayenehanesinin önünde kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Hüseyin Kahveci, son anda ölümden döndü.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Özel bir bankada yönetici olarak çalışan Hüseyin Kahveci (50), geçtiğimiz aylarda koluna vuran ağrıları üzerine doktora gitti. Doktorlar, Kahveci’nin boyun fıtığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ameliyattan çekinen Kahveci, bir başka görüş daha almak istedi. Bunun için beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den randevu aldı.

Doktor Şen’in muayenehanesine giden Kahveci, kapının önünde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi Prof. Dr. Şen tarafından yapılan Kahveci, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve burada kalbine iki stent takıldı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kola vuran her ağrının boyun fıtığı olmadığına değinerek, “Her kola vuran ağrı, boyun fıtığı ağrısı değildir. Genç meslektaşlarıma bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen radyolojik görüntülerin esiri olmayın” dedi.

