Eczacılardan sahte ilaçlar için uyarı: Zayıflık uğruna zehir enjekte etmeyin!

Sosyal medyada reçetesiz ve soğuk zincire uyulmadan satılan sahte zayıflama iğneleri ölüm saçıyor! Uzman eczacılar uyardı: Kontrolsüz kullanılan iğneler organ yetmezliğine ve ciddi kas kayıplarına yol açabiliyor; pankreatit hastalarında ise doğrudan ölümle sonuçlanabiliyor.

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Dünya genelinde çılgınlığa dönüşen GLP-1 zayıflama iğneleri, merdiven altı tacirlerin ve sahtekârların eline düştü. Sosyal medyadan veya eczane dışından temin edilen, saklanma şartları belirsiz ve içeriği bomboş ya da zehir dolu sahte iğneler hayat karartıyor. Eczacılar üzerine basarak uyarıyor: Ateşle oynuyorsunuz! Analiz yapılmadan, doktor onayı alınmadan vurulan her enjeksiyon sizi mezara götürebilir.

UZMAN UYARISI: CANINIZI KUMARA YATIRMAYIN!

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen ve en büyük eczacı kongresi olan Geleceğin E Hali 2026’da, son dönemin en popüler zayıflama yöntemi hâline gelen GLP-1 grubu zayıflama iğnelerinin güncel durumu tartışıldı.

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Zayıflama iğnelerinin etkili sonuçlarının, sahtecilerin yeni gözdesi olduğunu söyleyen Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, “Fazla kilolarından bir an önce kurtulmak isteyen binlerce vatandaş, hekim kontrolü yerine sosyal medya hesapları ve denetimsiz internet sitelerinden sipariş ettiği sahte zayıflama iğneleriyle âdeta canını kumara yatırıyor. Biz sağlıkçıları ayağa kaldıran en büyük endişe; hastaların ellerindeki ürünün gerçekten bir GLP-1 agonisti mi yoksa ne olduğu belirsiz sıvı dolu bir sahte iğne mi olduğunu dahi bilememesi. Bu ürünler bize soğuk zincirle (6-8 derece) gelir, eczanelerde saklanır ve kullanıcının da enjeksiyonu yapana kadar bu derecede saklaması gerekir. Ancak internetten satılan ürünlerin soğuk zinciri her halkada koruyabilmesi mümkün olmaz” dedi.

ORİJİNAL İLAÇ BİLE OLSA YAN ETKİ RİSKİ VAR

Orijinal ilacın dahi doktor kontrolü olmadan kullanıldığında kullanıcının büyük bir tehdit altında kaldığına işaret eden Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Ayşem Jale Kıhtır, “Yan etki profili analiz edilmeden, hastanın vücut yapısına uygun doz ayarlanmadan bilinçsizce kullanılan enjeksiyonlar; böbrek yetmezliğinden safra kesesi hastalıklarına, şiddetli mide-bağırsak tahribatından ani organ yetmezliklerine kadar geri dönülmez hasarlar bırakabiliyor” dedi.

“YUNANİSTAN’DAN VE DUBAİ’DEN ALIYORLAR”

Sahte ürünlerin doğrudan cilt altı yoluyla vücuda zerk edilmesinin felakete davetiye çıkardığını vurgulayan Ecz. Tüysüz “Ne yazık ki insanlar zayıflama uğruna internetten aldıkları ne olduğu belirsiz sahte iğneleri enjekte ediyorlar. Yunanistan’dan ya da Dubai’den ürünü enjeksiyonla satın almış ‘bunu nasıl kullanacağım’ diye gelen insanlar var. Bu maddeler cilt altına enjekte edildiğinde çok hızlı ve agresif bir etki gösteriyor. Sağlık ekiplerinin veya ailelerin bile haberi olmadan arka planda hayatlarını riske atıyorlar; belki de sessiz sedasız yaşanan hayat kayıpları var!” diye açıkladı.

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PANKREATİT HASTALARI DİKKAT!

Zayıflama iğnesi kullanılmadan önce detaylı bir tıbbi analizden geçilmesinin hayati mecburiyet olduğunun altını çizen Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Pelin Tuba Fotan Ersoy, kişinin genetik altyapısı, tahlil sonuçları ve mevcut hastalıkları taranmadan bu ilaçlara başlanmasının sonuçlarının çok ağır olacağını söyledi. Ecz. Fotan, özellikle pankreatit (pankreas iltihabı) öyküsü veya riski olan hastalar için bu iğnelerin âdeta bir pimi çekilmiş bomba olduğunu belirterek “Pankreatit hastasına bu tür bir ilacın verilmesi kesinlikle tavsiye edilmez, ölümcül sonuçlar doğurur. Ancak internetten sahte ya da reçetesiz ilaç alan kişi bu riskin farkında bile olmadan kendini zehirliyor” uyarısında bulundu.

GİDEN KAS YAĞ OLARAK DÖNÜYOR

Kontrolsüz kullanılan zayıflama iğnelerinin en önemli yan etkilerinden birinin hızlı kas kaybı olduğuna da dikkat çeken Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Aylin Özbey, “Zayıfladığınızda her kilonun yüzde 30’u kastan gider. Aldığınızda ise en çok yağdan alırsınız. Zayıflama iğnelerinin kötü kullanımında hızla kilo verdiğinizde kas kaybedersiniz; ancak bu iğneler bırakılırken de yavaş yavaş bırakılmalıdır. Birçok kişi bir kullanıyor, sonra bırakıyor, sonra tekrar başlıyor. Her seferinde kas kaybediyor, yağ alıyor. Daha sonra ilaç da etkisiz hâle geliyor” diye konuştu.

Eczacılardan sahte ilaçlar için uyarı: Zayıflık uğruna zehir enjekte etmeyin!

SAĞLIĞINIZDAN OLMAMAK İÇİN BU 3 KURALA UYUN!

Eczane dışından asla almayın: İnternetten, sosyal medyadan veya yurt dışından “kaçak/uygun fiyatlı” adı altında satılan hiçbir iğneye güvenmeyin.

Kan tahlili yaptırın: Doktor kontrolü ve kan analizi olmadan tek bir doz bile enjekte etmeyin.

Hızlı kilo verme vaatlerine kanmayın: Cilt altına uygulanan bu güçlü maddelerin denetimsiz kullanımı ölümcül sonuçlar doğurabilir.

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