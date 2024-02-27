Erkeklerin korkulu rüyası sonra eriyor! Tek bir iğne ile prostata son

Ameliyat olması gereken iyi huylu prostat büyümesi hastaları, tek bir iğne ile 20 dakikalık ağrısız ve kansız bir cerrahi yöntemle şifa buluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ

İyi huylu prostat büyümesi probleminin 50 yaşından itibaren başlayan ve yaş ilerledikçe her iki erkekten birinin problemi hâline geldiğini söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Lütfi Canat “Sık sık idrara çıkmak ve idrar yapmakta zorlanan hastaların hayat kaliteleri bozuluyor. Davranış tedavisi ve ilaç tedavilerinden şifa bulamayan hastaların tek çözümü ameliyattır.

İdrar kanalından ilerletilen aletlerle işlem yapılmaktadır. Ancak, son yıllarda iyi huylu prostat tedavisinde kullanılmaya başlayan bu yeni yöntem, cerrahi ihtiyacı olan hastaların bütün korkularını yok etti. Tıbbi literatürde transperineal lazer ablasyonu (TPLA) olarak adlandırılan yöntem sayesinde, idrar kanalına müdahaleye gerek kalmadan, prostat büyümesi ameliyatsız tedavi ediliyor” dedi.

KENDİ KENDİNİ YOK EDİYOR

Herhangi bir kesi yapılmadığını kaydeden Prof. Dr. Canat “Yeni yöntemle 20 santimetrelik bir iğneyi ciltten ilerletiyor daha sonra 300 mikrometrelik bir lazer probu ile prostatın uygun yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra lazeri aktive ediyor ve prostatın idrar kanalını daralttığı bölümlerini eriterek ortadan kaldırıyoruz.

Böylece prostat küçülerek idrar kesesine baskı yapmıyor. Cerrahinin yan etkileri olan cinsel fonksiyon bozuklukları, idrar kaçırma, üretral darlık gibi problemler de ortaya çıkmıyor. İşlem lokal anestezi altında 20 dakikada yapılıyor. Hasta gün içinde hastaneden taburcu edilebiliyor” diye konuştu.

CERRAHİ İLE AYNI BAŞARI

İstanbul’da bu yöntemi ilk uygulayan ekip olduklarını aktaran Prof. Dr. Canat “İstanbul’da kamu hastaneleri içinde bu yöntemi uygulayan tek ekibiz. Yaklaşık üç yıldır başarıyla uyguluyoruz. klasik cerrahilerde olduğu gibi bu yöntemin oldukça etkili olduğunu ve yan etkilerinin olmadığını gösterdik” dedi.