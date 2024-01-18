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    Et yiyen bakteri vakaları pik yaptı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Et yiyen bakteri olarak adlandırılan hastalık, Japonya'da rekor seviyeye yükseldi. 2023 yılı verilerine göre, 941 kişi söz konusu hastalığa yakalandı. Bir önceki rekor 2019'daki 894 vakaydı. Uzmanlar, bulaşıcı hastalığa yakalanmamak için temizliğe dikkat çekiyor.

    Et yiyen bakteri vakaları pik yaptı
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz yıl Japonya'da potansiyel olarak ölümcül olarak gösterilen "et yiyen hastalık" vakası rekor kırdı. Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne (NIID) göre, streptokok toksik şok sendromu (STSS) teşhisi konan hasta sayısı COVID-19 salgını sırasında azalmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl kayıtlara geçen vaka sayısı 941'e ulaştı. 2019'da ise 894 vaka tespit edilmişti ve şimdiye kadarki en yüksek sayıydı. 

    Öte yandan, uzmanlar vakaların artmasından endişe ediyor. Koronavirüs pandemisi sırasında vaka sayısı düşerken, pandeminin bitmesiyle "et yiyen bakteri" vakaları artmaya başladı. Bilim insanları, vakaların pandemiden sonra artmasının nedenini, pandemide hijyene ve sosyal mesafeye verilen değer olarak görüyor. 

    HASTALIĞA YAKALANANLARIN YÜZDE 30'U ÖLÜYOR 

    Streptokok toksik şok sendromu vakalarının yaklaşık yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor. Tıpta bu, oldukça yüksek bir oran olarak kabul edilmekte. Ayrıca semptomlar aniden artabiliyor.

    Et yiyen bakteri vakaları pik yaptı

    Yüzünün sol kısmını et yiyen bakteri nedeniyle kaybeden Donna Corden adlı kadının görüntüsü. 

    NTV'nin haberine göre, yüksek virülans ve enfektiviteye sahip varyantların burada teyit edilmiş olması nedeniyle hastalığın Japonya'da daha da yayılmasından endişe ediliyor.

    Ülkenin Sağlık Bakanlığı 17 Ocak'ta yerel yönetimlerden varyantların belirlenmesi için STSS hastalarından alınan numuneleri analiz etmelerini istedi.

    ÇOCUKLARDA BOĞAZ ENFEKSİYONU İLE KENDİNİ GÖSTERİYOR 

    STSS'ye esas olarak streptococcus pyogenes adı verilen ve daha çok A grubu streptokok olarak bilinen bir bakteri neden olmakta ve bu bakterinin özellikle çocuklar arasında boğaz enfeksiyonuna yol açtığı bilinmektedir.

    Öte yandan, özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde enfeksiyon ölümcül olabiliyor. STSS'ye çoğunlukla yaşlılar yakalanıyor. 

    ET YİYEN BAKTERİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER? 

    Peki, "et yiyen bakteri" olarak bilinen bu hastalığın belirtileri neler? STSS'nin ilk belirtileri boğaz ağrısı, ateş, ishal, kusma ve uyuşukluktur.

    Et yiyen bakteri vakaları pik yaptı

    Bununla birlikte, bazı hastalar çoklu organ yetmezliği veya solunum sorunları nedeniyle birkaç saat içinde hayatını kaybetti.

    "ET YİYEN BAKTERİ" GERÇEKTEN ET Mİ YİYOR? 

    Bakteri, hastaların kaslarını çevreleyen bir doku bandının nekrozuna neden olduğu için et yiyen olarak adlandırılıyor. Bu bakteri genellikle normalde bakterilerin tespitinin yapılamadığı kan dolaşımına ve omurilik sıvısına girer. Bu da birçok organın işleyişinde ani bir düşüşe yol açmaktadır.

    ET YİYEN BAKTERİ NASIL BULAŞIR? 

    Enfeksiyon süreci hala bilinmemekle birlikte, uzmanlar, bakterinin el ve ayaklardaki yaralar yoluyla hastalara bulaştığı konusunda hemfikir.

    Kawasaki Tıp Fakültesinde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Takashi Nakano, "Bakterinin neden hızlıca meydana geldiği gibi bilmediğimiz pek çok şey var. Bulaşıcı hastalıkları önlemek için elleri yıkamak ve yarayı temiz tutmak gibi normal önlemler alınmalıdır." diye konuştu.

    Ayrıca Nakano, belirtilerin normalden farklı görünmesi halinde derhal tıbbi tedaviye başlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Et Yiyen BakteriBilimSağlık
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