Covid, influenza, bakteriler... Biri bitmeden diğeri başlıyor! Virüs kokteyli yatağa düşürdü

28 Aralık 2023 01:59 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 02:00

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bu yıl gribe yakalanan kişiler uzun süre iyileşemiyor. Yatağa düşürecek kadar ağır geçen, bitip bitip tekrar başlayan gribin sebebinin farklı solunum yolu virüslerinin arka arkaya oluşturduğu hastalık zinciri olduğunu söyleyen uzmanlar “Birbiri ile aynı belirtileri gösteren Covid, grip, nezle ve solunum yoluyla bulaşan diğer virüslerin görülme sıklığı arttı. Bu virüsler aynı kişiye arka arkaya bulaşarak bir türlü bitmeyen hastalık tablosu oluşturuyor” diyor.

SOĞUK ALGINLIĞI VİRÜSLERİNDE ARTIŞ VAR

Yaklaşık olarak ekim ayının ortalarından itibaren kuzey yarım kürede ve Türkiye’de başta gribe yol açan influenza ve diğer solunum yolu ile buluşan mevsim enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanmaya başladığını söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık “Bunun dışında covid yeni varyantlarıyla birlikte dünya ya paralel olarak bizde de artışa geçti. Ayrıca nezle yapan rinovirüsler, soğuk algınlığı belirtileri yapan RSV virüsü, adenovirüsler gibi virüslerde de artışları görüyoruz. Aslında bu artışı geçen sene kış aylarında da gördük. Ancak bu sene daha büyük bir artış yaşanıyor” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VİRÜSLERİ UNUTTU

Covid-19 pandemisinin yayılmasını azaltmak ve hastalığa yakalanmamak için alınan tedbirler ve kapanmaların Covid-19 yanında diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmasını da azalttığını söyleyen Prof. Dr. Balık “Covid döneminde başta grip olmak üzere diğer solunum yoluyla bulaşan viral hastalıkları görmedik. Ancak bu süre içinde bağışıklık sistemimiz o virüsleri unuttu. Tekrar karşılaşınca bu virüslerle tekrar karşılaşınca hastalık vakaları geçtiğimiz yıllara oranla çok arttı. Vaka sayılarındaki artış immün sistemimizin bu virüsleri unutmasına bağlı” diye konuştu.

İLAÇLA 1 HAFTA, İLAÇSIZ 7 GÜN

Herkesin dilinde “Virüsler değişti daha ağır hasta yapıyor” cümlesinin dolaştığını ancak bunun tam olarak gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık “Eskiden gribin ve diğer solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların ‘ilaçla bir haftada, ilaçsız yedi günde geçer denirdi. Aslında şimdi de öyle. Eskiden sadece farklı virüslerin yol açtığı hastalıklarda dönemsel dalgalanmalar olurdu. Bağışıklık sistemimizin zayıfladığı için şimdi birçoğunda birden aynı anda artışlar görüyoruz. Normalde bu virüslerle karşılaşıldığında toplumda 10 kişide 2 kişi hasta olurken şimdi 6-7 kişi hasta olmaya başladı. Hastalık belirtilerinin uzun sürmesinin birkaç nedeni var; birisi bu enfeksiyonları arka arkaya alıp hasta olmaktan kaynaklanıyor. Bu virüslerle karşılaştığımızda ilk 2-3 gün şikâyetler fazla olur giderek azalır ve daha bir hafta içinde normale döneriz. Ama bu sefer ne oldu? Enfeksiyonun biri biterken insanlar diğer virüsle karşılaşıyor ve yine hasta oluyor. Sanıyorlar ki aynı etkenle hasta oluyoruz. Oysa birçok farklı tip virüs hasta ediyor” dedi.

GRİP MİYİM COVID Mİ?

Uzun süren ve ağır geçen enfeksiyonların akıllara “Grip miyim Covid mi?” sorusunu getirdiğini aktaran Prof. Dr. Balık “Belirtilere bakarak covid mi diğer etkenlere bağlı hasta olup olmadığını ayırmak mümkün olmaz. Özellikle kalabalık yerlerde yaşayanlar, risk grubundakilerin hastalık belirtilerinin başında bu testleri yaptırması gerekiyor. Çünkü gribin de, Covid’in de ilacı var. Ayrıca zatürre yapan bazı bakterilere etki eden antibiyotikler var. Hastalığın başında bu ayrımın yapılarak tedaviye başlanması risk grubundaki kişilerde ağır hastalık ve ölüm vakalarını engeller” diye açıkladı.

MASKEYİ HASTA TAKSIN

Aşılama ve toplumsal bağışıklığın artması sayesinde Covid’in artık mevsim hastalığı hâline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Balık “Ağır hastalık riskinin azaltılması için risk grubundakilerin güncellenmiş covid aşıları ile korunmaya devam etmesi. Her yıl doktorun önerisiyle de grip ve zatürre aşılarını yaptırması gerekir. Genel toplumsal korunma için de, kendisinde hastalık belirtilerini hisseden kişinin başka insanların bulunduğu ortamlara girerken maskelerini takması gerekir” diye konuştu.

GRİPTEN SONRA ZATÜRRE

Bilim dünyasının Covid’in alt varyantlarının bundan sonra büyük salgınlar yapmasını beklemediğini ifade eden Prof. Dr. Balık, ancak yaşlılar ve altta yatan hastalığı olan risk grubundaki kişiler için grip, covid ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının ağır geçtiğini ve hastane yatışlarının gerçekleşebileceğini vurguladı. Ayrıca grip, Covid’in ve zatürre yapan bazı bakterilerin yol açtığı çok uzun süren hastalık formlarının da olduğunu aktaran Prof. Dr. Balık “Normalde bizim 6-7 günde iyileşen bazı solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların zatürre yaptığı zaman sinüzit yaptığı zaman aslında süre uzuyor. Yani şikayetler bir hafta yerine iki hafta, üç hafta gibi daha uzun zaman alıyor” dedi.