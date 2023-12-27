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    Etki etmiyor… Uzmanı “Antibiyotik grip ilacı değil” diyerek uyardı

    Son zamanlarda artış yaşanan influenza (grip) hakkında bilgilendirmelerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, solunum yolu ile bulaşan influenza virüsünün damlacık yoluyla vücuttan dışarı yayıldığını söyledi. Gönültaş, grip tedavisinde antibiyotiklerin yeri olmadığının altını çizdi.

    Etki etmiyor… Uzmanı “Antibiyotik grip ilacı değil” diyerek uyardı
    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gönültaş, “Virüs birkaç saat havada asılı kalma özelliği ile özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılır. Tespit edilen ya da kuvvetle şüphelenilen vakalarda hekim kararıyla antiviral tedavi başlanır. Antibiyotiklerin primer tedavide yeri yoktur” dedi.

    YÜKSEK ATEŞ, ÖKSÜRÜK, BURUN AKINTISI…

    İnfluenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hastanelerde hasta yoğunluğunun ciddi biçimde arttığı konusunda uzmanlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor. 
    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş da influenzanın (grip) günlük hayatı idame ettiremez hale getirdiği için halk arasında ‘paçavra hastalığı’ olarak da bilindiğini belirtti. Hastalığın semptomları hakkında bilgi veren Gönültaş, “İnfluenza A virüsü hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olurken, İnfluenza B sadece insanlarda hastalığa neden olur. İnsanlarda yaygın olarak görülen tip İnfluenza A’dır. Bir iki günlük kısa bir kuluçka süresinden sonra yüksek ateş (38-41), baş ağrısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik, kas ağrısı görülür ve semptomlar bir hafta kadar sürer” ifadelerini kullandı.

    AĞIR TABLOLARA NEDEN OLABİLİR

    Solunum yolu ile bulaşan influenza virüsünün damlacık yoluyla vücuttan dışarı yayıldığını belirten Gönültaş, “Virüs birkaç saat havada asılı kalma özelliği ile özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılır. Bağışıklığı etkileyen altta yatan hastalığı olanlarda, çocuklarda ve yaşlılarda ağır tablolara neden olabilir. En sık komplikasyonu zatürredir. Tespit edilen ya da kuvvetle şüphelenilen vakalarda hekim kararıyla antiviral tedavi başlanır. Antibiyotiklerin primer tedavide yeri yoktur. Sadece grip komplikasyonu olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik kullanılabilir. Tüm bunlara ek olarak semptomatik tedaviler de (ağrı kesici, ateş düşürücü) verilmektedir” dedi.

    AŞI YAPTIRIN, SAĞLIKLI BESLENİN

    İnfluenzada yatak istirahati ve bol sıvı alımının çok önemli olduğuna vurgu yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, influenzadan korunmanın mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Yıllık grip aşısı uygulaması yaptırmak, hastalık sezonunda kalabalık ortamlardan kaçınmak, el hijyenine dikkat etmek, düzenli, dengeli, sağlıklı beslenmek ve düzenli uyku korunmak için önemli.”

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    InfluenzaGripHastalıkTedavi
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