Vakalar patladı, acil servisler doldu! Kovid mi grip mi ayırt edilemiyor
Son zamanlarda başta büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde artışa geçen üst solunum yolu hastalıkları nedeniyle vakalar patladı, hastanelerin acil servisleri doldu. Çok sayıda Kovid vakası olduğunu söyleyen doktorlar ise Kovid testlerinin artık yapılmadığına dikkat çekerek, "Test yapılmadığı için hasta, Kovid mi, yoksa İnfluenza mı belli olmuyor” diyor.
Başta büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde son iki haftada üst solunum yolları hastalıklarında yaşanan ciddi artış dikkat çekiyor. Hastanelerin acil servisleri ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikayetiyle başvuran vatandaşlarla doldu.
KOVİD Mİ İNFLUENZA MI?
Artık kamu sağlık kurumlarında Koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmadığı için hekimlerin Kovid ve İnfluenza’yı birbirinden ayıramadığı belirtiliyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Çok sayıda Kovid vakasının olduğuna dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Kovid testini ancak özel sağlık kuruluşlarında parayla yaptırabiliyorsunuz. Test yapılmadığı için hasta, Kovid mi, yoksa grip mi belli olmuyor” dedi.
VAKALAR PATLADI
Öğrencilerin büyük bir kısmının rapor aldığını kaydeden Kırımlı, “İnfluenza mevsiminin de gelmesiyle vakalar patladı. Geçen hafta ilaçlar yoktu. Zam gelecek diye depolardan çıkmıyordu. Öğle vaktine kadar 50 hastaya baktım. Neredeyse hepsi üst solunum yolu enfeksiyonu” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi