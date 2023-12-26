Vakalar patladı, acil servisler doldu! Kovid mi grip mi ayırt edilemiyor

26 Aralık 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 13:23

Başta büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde son iki haftada üst solunum yolları hastalıklarında yaşanan ciddi artış dikkat çekiyor. Hastanelerin acil servisleri ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikayetiyle başvuran vatandaşlarla doldu.

KOVİD Mİ İNFLUENZA MI?

Artık kamu sağlık kurumlarında Koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmadığı için hekimlerin Kovid ve İnfluenza’yı birbirinden ayıramadığı belirtiliyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Çok sayıda Kovid vakasının olduğuna dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Kovid testini ancak özel sağlık kuruluşlarında parayla yaptırabiliyorsunuz. Test yapılmadığı için hasta, Kovid mi, yoksa grip mi belli olmuyor” dedi.

VAKALAR PATLADI

Öğrencilerin büyük bir kısmının rapor aldığını kaydeden Kırımlı, “İnfluenza mevsiminin de gelmesiyle vakalar patladı. Geçen hafta ilaçlar yoktu. Zam gelecek diye depolardan çıkmıyordu. Öğle vaktine kadar 50 hastaya baktım. Neredeyse hepsi üst solunum yolu enfeksiyonu” değerlendirmesinde bulundu.