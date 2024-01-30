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    • Dünya yıldızları da keşfetti, hacamat vücudun devası

    Türkiye Hastanesi GETAT Bölümünden Dr. Muhammed Keliç, hacamatın vücudun doğal bir arınma süreci olduğunu belirterek, özellikle gerginlikten kaynaklanan sırt ağrılarında etkili olduğunu söyledi. Dünya starları da düzenli olarak hacamat yaptırdıklarını açıklıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dünya yıldızları da keşfetti, hacamat vücudun devası
    Hacamat, Sağlık, Haber

    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın getirdiği faydaların, modern tıp hizmetleriyle birleştirildiği sağlık yaklaşımları bütün dünyada giderek yaygınlaşıyor. Özellikle korucuyu tıpta iyilik hâlini sürdürmek, ağrılardan kurtulmak ya da daha zinde hissetmek için faydalanılan geleneksel yöntemler giderek daha geniş bir kitle tarafından uygulanıyor.
    Bu uygulamalardan biri de geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat. Türkiye Hastanesi GETAT’ta (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi) uygulanmaya başlayan hacamat, kısa sürede, geleneksel tıbbın faydalarını hayatına katmak isteyenlerin en tercih ettiği uygulamalardan biri hâline geldi.

    TECRÜBELİ ELLERDE YAPILMALI

    Hacamatın vücuttaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olan binlerce yıllık eski bir tedavi usulü olduğunu söyleyen Türkiye Hastanesi GETAT Bölümünden Dr. Muhammed Keliç, hacamat işleminin tecrübeli sağlık profesyonelleri tarafından hijyenik şartlarda yapılmasının en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. 

    ZARARLI MADDELER ATILIYOR

    Hacamatın vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olurken aynı zamanda kan dolaşımını artırarak vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirdiğine işaret eden Dr. Keliç “Uygulama, derinin bir neşter yardımı ile çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi yöntemiyle yapılır. Bu uygulama, ağrıların hafifletilmesi, stresin azaltılması ve genel sağlık durumunun iyileştirilmesi için kullanılır” dedi.

    VÜCUDUN DENGESİ SAĞLANIYOR

    Hacamatın temel amacının, vücudun dengesini sağlamak olduğunun altını çizen Dr. Keliç “Hacamat, geleneksel tıp uygulamaları arasında yer alsa da, modern tıp teknikleriyle entegre edilerek kişisel tedavi planlarının bir parçası hâline gelmiştir. Hacamat tedavisi, tıbbın ileri düzey teknolojileriyle desteklenen modern bir hastanenin sağlıklı yaşam merkezinde sunulan seçenekler arasında yer almaktadır. Sağlığınızı önemseyen ve daha doğal bir iyileşme süreci arayanlar için hacamat, keşfedilmeyi bekleyen bir metot olabilir. Belirli noktalara yapılan bu işlem, doğal bir arınma süreci olarak görülür ve birçok kişi için rahatlama ve iyileşme sağlar. Özellikle migren, sırt ağrıları, kas gerginliği gibi durumlarda etkili olduğu gözlemlenmiştir” diye açıkladı.

    DÜNYA STARLARI DA YAPTIRIYOR 

    Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcılar da düzenli olarak hacamat yaptırdıklarını açıklıyor. Bunlar oyuncu Dwayne Johnson, birçok ünlü filmde oynayan Gwyneth Paltrow, vücudundaki kupa izleri ile kamera karşısına çıkmaktan çekinmeyen oyuncu Jenifer Aniston, İngiliz asıllı Amerikalı televizyoncu Calum Best, şarkıcı Justin ve Hailey Bieber kardeşler, futbolcu David Backham, şarkıcı Lady Gaga ve Jessica Simpson da hacamat sevdalısı olan isimler arasında yer alıyor. 

    GELENEKSEL VE MODERN

    Türkiye Hastanesi Sağlıklı Yaşam Merkezinde, açılan GETAT Merkezinde hastalara daha kapsamlı bir bakım imkânı sunulmasının hedeflendiğini aktaran Dr. Muhammmed Keliç “Bu merkezde, geleneksel tedavi metotları olan akupunktur, osteopati ve hacamat gibi uygulamalar modern tıbbın sunduğu tedavilerle entegre bir şekilde yapılıyor. Amacımız geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını entegre ederek, her misafirimizin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla tedavi etmek” dedi.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HacamatSağlık
    Haberler > Sağlık > Dünya yıldızları da keşfetti, hacamat vücudun devası
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